Diputación impulsa en el SIL de Barcelona la proyección de Guadalajara como motor logístico y económico de C-LM. - DIPUTACIÓN

GUADALAJARA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Guadalajara ha participado en el Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL 2026), que se celebra los días 3, 4 y 5 de junio, para reforzar la posición de la provincia como uno de los principales motores logísticos, industriales y económicos de Castilla-La Mancha.

El presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Luis Vega, ha encabezado la visita institucional, acompañado por los alcaldes de Cabanillas del Campo, José García Salinas, y de Marchamalo, Rafael Esteban, en una jornada de trabajo centrada en conocer de primera mano los proyectos empresariales e institucionales que están contribuyendo al desarrollo de Guadalajara y de sus municipios.

Durante la visita, la delegación provincial ha mantenido encuentros con empresas e instituciones con una vinculación directa con el presente y el futuro logístico de la provincia. Entre ellos, el celebrado con José María Alaña, de Pulsar Properties, donde se han abordado los proyectos de dinamización industrial que la compañía está impulsando en distintos municipios de Guadalajara, ha informado la Diputación en un comunicado.

José Luis Vega ha subrayado que "Guadalajara está viviendo un momento decisivo en materia logística e industrial, y desde la Diputación tenemos claro que este crecimiento debe ordenarse, coordinarse y ponerse al servicio del conjunto de la provincia".

En este sentido, ha defendido la necesidad de "unir esfuerzos entre administraciones, empresas e instituciones para que el desarrollo económico venga acompañado de mejores infraestructuras, más servicios, movilidad sostenible y garantía de futuro para nuestros pueblos".

La delegación guadalajareña también ha visitado el estand del Puerto de Tarragona, presidido por Santiago Castellà, donde se ha mostrado una imagen del Puerto Seco de Marchamalo como una de las iniciativas estratégicas más novedosas impulsadas por la entidad portuaria.

En el encuentro, los representantes institucionales han podido conocer que entre los meses de septiembre y octubre está previsto que se decida el operador que gestionará el Puerto Seco de Marchamalo.

El alcalde gallardo, Rafael Esteban, ha señalado que esta infraestructura "va a marcar un antes y un después para Marchamalo, para Cabanillas del Campo, para el Corredor del Henares y para toda la provincia de Guadalajara".

Según Esteban, "el Puerto Seco de Marchamalo representa una oportunidad histórica para consolidar a Guadalajara como gran referencia logística del centro de España, conectando nuestro territorio con los principales nodos de transporte y generando nuevas oportunidades de empleo, inversión y actividad económica".

Durante la visita al expositor del Puerto de Tarragona, la delegación provincial también ha podido conversar con operadores que ya trabajan con esta infraestructura portuaria y que han mostrado interés en la futura puesta en funcionamiento de la estación intermodal de Marchamalo.

La agenda institucional en el SIL ha incluido además un encuentro con Juan José Vera, CEO de Montepino, una de las compañías con mayor presencia en el sector de los inmuebles logísticos en el Corredor del Henares. En la reunión se ha abordado la importancia de seguir atrayendo grandes iniciativas empresariales y logísticas al entorno del Corredor, así como la necesidad de afrontar uno de los principales retos del crecimiento actual: la inversión en redes eléctricas.

El alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas, ha destacado que "el Corredor del Henares necesita una planificación seria y compartida para garantizar suministro eléctrico suficiente, no solo para las nuevas implantaciones industriales y logísticas, sino también para el crecimiento residencial y para los servicios que van a necesitar nuestros municipios en los próximos años".

En este ámbito, el presidente de la Diputación ha destacado que la Institución Provincial trabaja ya en una iniciativa avanzada para articular un estudio que permita vincular a administraciones, empresas y agentes económicos y sociales en torno a una estrategia común.

El objetivo, según ha explicado, es avanzar hacia un modelo de gestión coordinado que permita impulsar propuestas de planificación territorial, infraestructuras, movilidad y servicios vinculados al desarrollo del Corredor del Henares y de las áreas industriales de la provincia.

"Tenemos que anticiparnos al crecimiento. No basta con atraer inversiones, hay que ordenar el territorio, garantizar buenas comunicaciones, mejorar la movilidad de los trabajadores y trabajadoras, reforzar la seguridad y asegurar que los municipios tengan capacidad para responder a las nuevas demandas", ha afirmado Vega.

El presidente provincial ha señalado que la Diputación quiere ejercer un papel de coordinación y liderazgo institucional para que el crecimiento logístico de Guadalajara sea equilibrado, sostenible y beneficioso para el conjunto de la ciudadanía.

"Nuestra provincia tiene una posición estratégica extraordinaria, pero esa ventaja solo será plenamente útil si trabajamos juntos ayuntamientos, Diputación, Junta de Comunidades, Gobierno de España, empresas, operadores logísticos, asociaciones empresariales, sindicatos y universidad" porque "los grandes retos que tenemos por delante requieren la implicación de todos los actores que pueden aportar conocimiento, experiencia y capacidad de transformación para construir el futuro de Guadalajara", ha concluido Vega.

La presencia de la Diputación Provincial de Guadalajara en el SIL de Barcelona refuerza así la apuesta por situar a la provincia en el centro de los grandes debates sobre logística, transporte, suelo industrial, movilidad, energía y desarrollo económico.