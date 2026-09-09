La Diputación reafirma su apoyo al Albacete Balompié como "uno de los mayores embajadores" de la provincia

Visita del Albacete Balompié al estand de la Diputación de Albacete en la Feria. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plantilla del Albacete Balompié ha realizado este miércoles una de sus tradicionales paradas durante la Feria de Albacete visitando el estand de la Diputación Provincial, donde ha sido recibida por el presidente, Santi Cabañero, junto al diputado de Deportes, Dani Sancha.

Una visita que ha reunido a jugadores, cuerpo técnico y representantes de la entidad, encabezados por el consejero delegado y vicepresidente del Club, Víctor Varela, y que ha dejado una concurrida foto de familia y un intercambio de obsequios cargado de identidad albaceteña: camiseta del equipo y una navaja típica personalizada, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

"Esta es una de las visitas más especiales", ha asegurado Cabañero, visiblemente satisfecho de recibir en la que estos días en el estand de la Diputación a un Club al que se ha referido como "el equipo de la provincia y de Castilla-La Mancha".

El presidente provincial ha aprovechado el encuentro para agradecer a Víctor Varela y al conjunto de la entidad el trabajo que vienen realizando por "un club que todos llevamos en el corazón" y ha trasladado un mensaje de confianza ante un inicio de temporada en el que los resultados no están acompañando al equipo.

"Ahora, en lo deportivo, no estamos viviendo el mejor momento, pero estoy convencido de que el balón va a entrar más pronto que tarde", ha señalado Cabañero, destacando que existe "un buen equipo" y que "las cosas se están haciendo bien". "A poquito que nos respeten las lesiones, vamos a volver a pelear por cosas grandes, como este equipo y esta provincia se merecen", ha añadido.

En este contexto, ha sido especialmente rotundo al reiterar el respaldo de la institución: "La Diputación va a estar al lado del Albacete como siempre ha estado".

Un compromiso que, además, tiene "vocación de seguir creciendo". Cabañero ha avanzado que el diputado de Deportes ya está trabajando junto al club para ampliar el convenio que mantienen ambas entidades, tanto en su dotación económica como en el número de acciones desarrolladas conjuntamente.

"Cuando vamos juntos, prestigiamos a la provincia y prestigiamos al Club", ha afirmado, subrayando que para la Diputación supone "un verdadero orgullo y un placer" vincular su nombre al del Albacete Balompié.

EMBAJADOR DEPORTIVO, ECONÓMICO Y TURÍSTICO

Más allá de su dimensión estrictamente deportiva, Cabañero ha puesto el acento en todo lo que el 'Alba' representa para Albacete y para el conjunto del territorio. Así, ha destacado su capacidad para proyectar el nombre de la provincia fuera de sus fronteras y también su impacto económico y turístico.

"Cada quince días vienen personas de otros lugares del país aquí gracias al Albacete Balompié, y eso supone una inyección económica y también una atracción turística para la ciudad", ha explicado.

Una realidad que, como ha remarcado, "no se le tiene que olvidar nunca a nadie y especialmente a las administraciones públicas", llamadas a reconocer y poner en valor la aportación que realiza el club "a la ciudad, a la provincia y a la región".

Por ello, Cabañero ha cerrado su intervención deseando "mucha suerte y mucho ánimo" a toda la plantilla y trasladando el empuje de la Institución provincial: "Vamos a empujar todo lo que podamos para que las buenas dinámicas lleguen, porque van a llegar".

Por su parte, Víctor Varela ha agradecido el recibimiento y ha señalado que la visita a la Diputación constituye para el Albacete Balompié "una parada obligatoria", no solo durante la Feria, sino a lo largo de todo el año.

El consejero delegado y vicepresidente del Club ha calificado la colaboración de la Institución provincial como "clave" y "estratégica", especialmente por su capacidad para ayudar al equipo a llegar a aficionados y aficionadas repartidos por toda la geografía albaceteña, incluidas las localidades de menor población.

En este sentido, Varela ha defendido la importancia de seguir haciendo crecer ese marco de colaboración como "un buen mensaje para toda la ciudadanía de la provincia" y para la promoción del deporte.

También ha destacado el programa 'Pasión por el campo', con el que el club trabaja para acercarse al medio rural y contribuir a su visibilidad, y ha reconocido expresamente la labor de la Diputación en este ámbito, calificándola como "el mejor embajador que tiene la provincia" por su trabajo diario junto a los municipios.

"De la mano de la Diputación nos queda muchísimo trabajo por hacer", ha concluido Varela, mostrando la disposición del Albacete Balompié a continuar avanzando en una alianza que acerca el Club al conjunto del territorio y refuerza la proyección de la provincia dentro y fuera de ella.