La Diputación sigue repartiendo pienso entre las 17 explotaciones afectados por los incendios de Guadalajara

La Diputaciónreparte pienso entre las 17 explotaciones afectados por los incendios de Guadalajara. - DIPUTACIÓN

GUADALAJARA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara ha iniciado la segunda tanda de entrega de pienso para alimentar a los animales de las explotaciones ganaderas que han perdido sus zonas de pasto como consecuencia de los incendios de La Mierla y de Selas.

Tras la primera entrega de urgencia, realizada el pasado 21 de julio, todavía con el incendio de la Sierra Norte en sus días más críticos, con esta segunda distribución de alimentación animal la Diputación ha servido ya a los ganaderos afectados un total de 78.490 kilos de pienso.

Además, la Diputación ha empezado también a repartir forraje entre las explotaciones ganaderas, una vez que las circunstancias ya permiten introducir en la Sierra Norte este tipo de productos. Por el momento se han llevado hasta la zona los primeros cuatro camiones de forraje.

El vicepresidente y diputado de Agricultura y Desarrollo Rural, Héctor Gregorio, y el diputado de relaciones con las Entidades Locales, Mariano Escribano, han acompañado a los convoyes que llevan el pienso y el forraje a las explotaciones ganaderas.

La Institución provincial, según informa en nota de prensa, paga íntegramente el alimento animales que compra a las empresas y sociedades agrarias que son las habituales proveedoras de cada explotación ganadera, así como los gastos de transporte y distribución del pienso y del forraje.

EXPLOTACIONES ATENDIDAS

La distribución de alimento para los animales por parte de la Diputación a todos los ganaderos que han perdido total o parcialmente los pastos donde comían sus reses están llegando, entre las zonas afectadas por los incendios de la Sierra Norte y de Selas, a un total de 17 explotaciones diseminadas en 16 términos municipales.

De esas explotaciones, cinco son de ganado ovino, una de caprino, tres de ovino y caprino y ocho de bovino. En total suman 5.398 cabezas, según el censo oficial en el momento de iniciarse los incendios: 3.874 ovejas, 463 cabras y 1.061 reses de vacuno.

El servicio de Agricultura de la Diputación ha calculado para atender los pedidos que vaya haciendo cada explotación servir 4,5 kilos de pienso por res y día para el ganado vacuno y 1,5 kilos por día y animal para los rebaños de ovino y de caprino.

"Los ganaderos que lo necesiten se ponen en contacto telefónico con el servicio de Agricultura de la Diputación y desde allí se encarga ese pienso o forraje a sus proveedores habituales, algo que es importante, porque el ganado está acostumbrado a un tipo de pienso y lo nota si se le cambia. Entonces, la Diputación llama a los proveedores habituales, que son de la provincia, se hace el pedido y se organiza el suministro".

AGUA Y COMEDEROS

Otro problema al que se enfrentan los ganaderos es que "no es conveniente echar ese pienso o forraje que se les está suministrando encima de unos pastos quemados", apunta el vicepresidente y diputado de Agricultura.

"Ya nos henos puesto en contacto con varios proveedores para que lo más inmediatamente posible se les pueda suministrar comederos en los que pueda echarse ese pienso o forraje" y "al igual que en todos los demás casos, la Diputación se hará cargo también del cien por cien de los gastos".

Igualmente, la Diputación está atendiendo necesidades de distintas explotaciones ganaderas para que los animales puedan beber.

"Cualquier ganadero que sus acometidas o su forma de suministro de agua se haya contaminado, también se les está atendiendo: ya hemos tenido casos que se les ha llevado agua si tienen manera de almacenarla, directamente con nuestras cisternas, y a los que no, también la Diputación va a contratar unos depósitos más pequeños que se dejarán en la explotación y cuando se les gaste esa agua se les volverá a rellenar", ha concluido Gregorio.