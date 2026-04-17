Diputación Toledo aprueba dos modificaciones presupuestarias de 6,7 millones para escuela de enfermería y plan de empleo

Celebración del Pleno de la Diputación de Toledo. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Toledo ha aprobado este viernes dos modificaciones presupuestarias, mediante créditos extraordinarios, por un importe conjunto superior a los 6,7 millones de euros, destinadas a reforzar las políticas de educación y empleo en la provincia.

Según ha señalado la portavoz de la Diputación, Soledad de Frutos, en declaraciones a los medios de comunicación previas al pleno, "esta es una inversión para toda la provincia", subrayando que la institución "actúa pensando en el conjunto del territorio y, sobre todo, en los estudiantes de nuestros pueblos", favoreciendo la igualdad de oportunidades de nuestros jóvenes a la hora de acceder a los estudios universitarios.

Así se ha referido a la principal de estas actuaciones, que contempla una inversión de más de 2 millones de euros para la adquisición del edificio de la antigua Escuela de Enfermería de Toledo, primer paso del proyecto para la futura puesta en marcha de una nueva residencia universitaria.

Tal y como ha explicado la portavoz, "el objetivo es ampliar las plazas que oferta la Diputación de Toledo, que ahora mismo cuenta con las 92 de la Residencia Universitaria Santa María de la Cabeza, para dar respuesta así a una demanda creciente que ya estamos viendo en el día a día", como reflejan las cerca de 300 solicitudes registradas en el último curso.

En este sentido, ha destacado que "más del 90% de los usuarios de esta residencia son de la provincia de Toledo, y más del 70% proceden de Talavera y su comarca, siendo el 50% de la propia ciudad de Talavera de la Reina", lo que demuestra que "estamos ante una necesidad provincial".

"Queremos que estudiar no dependa del código postal" y que "la Diputación está donde están los estudiantes de nuestros pueblos", ha incidido, remarcando que esta iniciativa "nace para que ningún joven de la provincia tenga que renunciar a estudiar por falta de alojamiento".

Desde la institución provincial se destaca además que se trata de un recurso accesible, con precios muy por debajo del mercado, en torno a los 393 euros en habitación doble y 442 euros en habitación individual, lo que facilita el acceso de las familias a estos estudios.

La portavoz ha reiterado que "esta propuesta es una iniciativa que es buena para los ciudadanos de nuestros municipios, buena para nuestros jóvenes y, por tanto, buena para el futuro de nuestra provincia". "Cuando un proyecto beneficia al conjunto de la provincia, la Diputación tiene que estar, y está", ha añadido, destacando que "invertir en formación es invertir en progreso y en un mejor futuro para todos".

Este proyecto permitirá ampliar la oferta pública de alojamiento universitario y recuperar un edificio en desuso, contribuyendo además a la revitalización de su entorno y reforzando el compromiso de la Diputación con la formación y el futuro de los jóvenes.

IMPULSO AL EMPLEO EN LA PROVINCIA

Junto a esta iniciativa, el pleno ha aprobado una segunda modificación presupuestaria, por importe de 4,7 millones de euros, destinada a financiar la aportación de la Diputación al Plan Extraordinario de Empleo 2026, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Una medida que, según ha indicado la portavoz, forma parte de "la firme apuesta por el empleo que está desarrollando este Gobierno de la Diputación de Toledo", que se refuerza con el nuevo plan propio de empleo, Toledo Emplea+, presentado hace unos días y que responde a las demandas de los ayuntamientos, y se suma también al programa Talleres+, desarrollado igualmente en colaboración con la Junta.

Además, durante la sesión plenaria se ha dado cuenta del Plan Presupuestario a Medio Plazo 2027-2029, que refleja la estabilidad, planificación y solvencia económica de la institución, garantizando la sostenibilidad financiera y los recursos necesarios para seguir prestando servicios públicos de calidad en toda la provincia.

POSICIÓN DEL PSOE

El Grupo Socialista en la Diputación de Toledo no ha apoyado el crédito planteado por el Gobierno provincial para la adquisición de la antigua escuela de enfermería, una operación que supera los dos millones de euros y cuyo coste final, según denuncian, no está claramente definido.

Los socialistas consideran que esta decisión no solo carece de planificación, sino que además supone endeudar al conjunto de la provincia para asumir un proyecto que, tal y como subrayan, no corresponde a las prioridades de la institución provincial.

La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Toledo, Tita García Élez, ha afirmado que "la Diputación va a endeudar no solo a la ciudad de Toledo, sino a todos y cada uno de los municipios de la provincia", al asumir un préstamo a diez años para financiar esta operación.

A juicio del PSOE, se trata de una decisión de gran calado económico que afectará al conjunto de la ciudadanía y que, sin embargo, no responde a una necesidad colectiva previamente identificada.

García Élez ha insistido en que la institución provincial "tiene que estar para ayudar a los municipios más pequeños y atender situaciones sobrevenidas", recordando que ese ha sido históricamente su papel, y no el de asumir compromisos políticos de otras administraciones.

Según ha explicado la portavoz del PSOE, el Ayuntamiento de Toledo fue quien inició los trámites administrativos, los informes técnicos y las gestiones con la Tesorería de la Seguridad Social en relación con este inmueble, "lo que refuerza el carácter estrictamente municipal del proyecto".

Asimismo, la portavoz socialista ha alertado de que la Diputación de Toledo va a adquirir un edificio que presenta cargas vigentes hasta el año 2029, con espacios actualmente ocupados por servicios administrativos, lo que limita su disponibilidad y condiciona cualquier actuación futura.

Así, ha advertido de que esta decisión rompe el principio de equilibrio territorial que debe guiar la acción de la institución provincial. Además, ha advertido de que esta operación no es un hecho aislado, sino que responde a una dinámica que se viene repitiendo en los últimos tiempos.

Por todo ello, el Grupo Socialista ha exigido al Gobierno provincial que aclare con total transparencia el coste real de la operación, su impacto económico a medio y largo plazo y los criterios que justifican destinar recursos de toda la provincia a un proyecto que, a su juicio, responde a intereses estrictamente municipales y no a una planificación estratégica provincial.