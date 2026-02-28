Diputación Toledo ayuda con 3.000 euros al convento de San Antonio de Padua que trabaja en la mejora del conejo gigante

El vicepresidente, Joaquín Romera, y la diputada de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Marina García, han visitado el convento de San Antonio de Padua. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Toledo ha aprobado un convenio de colaboración con el convento de San Antonio de Padua para apoyar un proyecto destinado a la difusión, selección y mejora de la raza del conejo gigante de España, una especie de gran valor histórico y genético que se encuentra en riesgo de desaparición.

Para reforzar esa colaboración, el vicepresidente, Joaquín Romera, y la diputada de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Marina García, han visitado el convento de San Antonio de Padua para comprobar los cuidados que las hermanas franciscanas de clausura dispensan a esta variedad de conejo para asegurar su preservación.

Mediante este acuerdo, la institución provincial, según informa en nota de prensa, concede una subvención directa de casi 3.000 euros que permitirá al convento llevar a cabo actuaciones orientadas al incremento del censo de animales, la conservación del acervo genético de la raza y el desarrollo de programas de cría selectiva. La ayuda se destinará concretamente a la adquisición de 20 jaulas para conejos de engorde, necesarias para el correcto desarrollo del proyecto.

La diputada Marina García ha destacado que "la protección del conejo gigante garantiza no solo la calidad genética y productiva, sino también el relevo generacional y la continuidad de prácticas agroganaderas tradicionales".

Los representantes institucionales han coincidido en que respaldar este tipo de iniciativas contribuyen no solo a la protección del patrimonio natural y genético, sino también al fortalecimiento del sector agroganadero y a la dinamización de las zonas rurales de la provincia.

El convento de San Antonio de Padua desarrolla desde hace años una labor destacada en la recuperación y mejora del conejo gigante de España, participando además en concursos, exposiciones y certámenes ganaderos que ayudan a dar visibilidad a esta raza y a fomentar su reconocimiento.

La colaboración de la Diputación refuerza este trabajo y pone de manifiesto el compromiso institucional con la divulgación, la sensibilización y la formación en materia agrícola y ganadera.

CONEJO GIGANTE EN ESPAÑA

La raza del Conejo Gigante de España mantiene características propias de las razas que participaron en su constitución: el tamaño, los caracteres de crecimiento y la calidad de canal provienen del gigante de Flandes.

La formación de sintéticos ha sido práctica habitual en las poblaciones comerciales, pero el Conejo Gigante de España sigue siendo la raza de mayor tradición y repercusión productiva en España hasta la llegada de las razas medias y los híbridos comerciales.

Su reconocimiento internacional se remonta a 1921, en el Concurso Internacional de París, y la raza se desarrolló como respuesta a la necesidad de mejorar el crecimiento para la cunicultura en corrales y jaulas primitivas.

Incluida en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado como autóctona y amenazada, actualmente su cría en pureza se concentra en centros especializados, manteniendo viva una tradición de producción cárnica de calidad.