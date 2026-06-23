Diputación de Toledo entrega los primeros Cheques Bebé de 2026 a familias en municipios en riego de despoblación

Daniel Arias en una reunión con familias. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha celebrado este martes, en el Salón de Plenos de la institución provincial, el acto de entrega de los primeros Cheques Bebé correspondientes al año 2026.

Una iniciativa destinada a apoyar a las familias con hijos nacidos o adoptados en municipios de la provincia afectados por el riesgo de despoblación, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

El vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias Vegas, ha presidido el acto y ha felicitado a las familias beneficiarias, destacando que "cada nacimiento es una gran noticia para nuestros pueblos y para el futuro de la provincia de Toledo".

Asimismo, ha señalado que "estas ayudas representan el compromiso de la Diputación con las familias que deciden desarrollar su proyecto de vida en el medio rural".

Arias ha subrayado que "el reto demográfico sigue siendo uno de los grandes desafíos de nuestra provincia y debemos afrontarlo con medidas útiles y que respondan a las necesidades reales de nuestros vecinos".

En este sentido, ha recordado que los Cheques Bebé "no son únicamente una ayuda económica, sino también una muestra de apoyo institucional a quienes contribuyen a mantener vivos nuestros municipios".

La convocatoria, impulsada por el área de Bienestar Social, Familia y Juventud, contempla ayudas de hasta 1.500 euros por bebé.

La cuantía varía en función del número de hijos, siendo de 1.000 euros para el primero, 1.200 euros para el segundo y 1.500 euros a partir del tercero.

"Queremos que las familias sepan que no están solas y que cuentan con una administración provincial que trabaja para facilitar la conciliación, mejorar la calidad de vida y generar oportunidades en el entorno rural", ha añadido el vicepresidente.

Las ayudas pueden destinarse para gastos relacionados con el cuidado y mantenimiento de los menores, como alimentación infantil, productos farmacéuticos, pañales, artículos de higiene, mobiliario y equipamiento para el bebé, así como servicios de guardería o cuidado profesional.

La convocatoria está dirigida a familias residentes en los municipios incluidos en las zonas de intensa o extrema despoblación recogidas en la normativa regional vigente.

Con esta medida, la Diputación de Toledo reafirma su apuesta por generar oportunidades en el medio rural, favorecer la conciliación familiar y contribuir al futuro de los pueblos de la provincia.

El plazo de presentación de solicitudes se abrió el 1 de enero de 2026 y permanecerá abierto hasta el 15 de enero de 2027.

Daniel Arias ha concluido destacando que "cada familia que decide quedarse, formar un hogar y criar a sus hijos en nuestros pueblos está contribuyendo a luchar contra la despoblación y crear oportunidades en nuestra provincia. Desde la Diputación vamos a seguir apoyando ese esfuerzo".