Diputación de Toledo y grupos de acción local instalarán una veintena de cajeros en pueblos sin servicio bancario

TOLEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha avanzado que la institución que preside va a colaborar con grupos de acción local desplegados por la provincia para poder instalar entre 20 y 25 cajeros automáticos multifunción en localidades que se hayan quedado en los últimos tiempos sin servicio bancario personalizado.

En una entrevista con Europa Press, Gutiérrez ha lamentado que varios municipios se hayan quedado sin sucursal, un problema que se ha hecho "visible en las últimas semanas" después de que concretamente Liberbank haya cerrado sedes "en unos cuantos pueblos".

"Es un problema que tenemos que resolver entre todos", ha dicho, asegurando que echa en falta el "compromiso" de las entidades bancarias con el terreno, ya que "no siempre tienen en mente el compromiso social" con pequeños pueblos. "Deberían tener compromiso social y no solo mirar por el beneficio económico. Me duele que cierren oficinas, porque son servicios básicos".

Aunque ya el Gobierno de Castilla-La Mancha "está tratando de alguna forma de reconducir algo que no está en su mano" porque las entidades financieras "son independientes y no se casan con nadie", la Diputación de Toledo está pensando en ayudar de cara a instalar cajeros donde haga falta, colaborando con grupos de acción local y también con la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.

Así, este año se llegará a un acuerdo con grupos de acción local para dotar a los municipios de cajeros, algo que beneficiará sobre todo a los más mayores.