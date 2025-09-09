Diputación de Toledo modernizará la iluminación del Palacio Provincial con una propuesta "más eficiente y artística"

TOLEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de un ambicioso proyecto para renovar la instalación de alumbrado exterior del Palacio Provincial, "una actuación que combina eficiencia energética e iluminación artística, innovación tecnológica y un profundo respeto por el valor patrimonial de este emblemático edificio, declarado Bien de Interés Cultural en 1998".

Precisamente, el Ayuntamiento de Toledo ha llevado este martes a Junta de Gobierno el expediente que solicitaba la instalación del nuevo alumbrado artístico con luces LED RGBW

El objetivo principal de esta intervención es sustituir la antigua instalación de alumbrado por proyección, vigente desde el año 2003, por una nueva solución de iluminación artística con luces LED RGBW, de bajo consumo, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Esta nueva instalación incluirá proyectores lineales integrados en la propia fachada del edificio, complementados con iluminación por inundación y sistemas de proyección de imágenes en el entorno del inmueble.

"La nueva iluminación permitirá realzar los elementos arquitectónicos más relevantes del Palacio Provincial utilizando el concepto de iluminación rasante y la aplicación de diferentes temperaturas y tonalidades de luz, logrando una imagen más representativa y atractiva", ha explicado la presidenta Cedillo.

Entre las ventajas del nuevo sistema destaca su elevada eficiencia energética, compuesta por lámparas de descarga de halogenuros metálicos. Además, incorpora tecnología de última generación que permite programar y adaptar la iluminación en función de las necesidades institucionales o conmemorativas.

Tal y como explica la presidenta Cedillo, "gracias a esta tecnología LED RGBW, la Diputación Provincial podrá iluminar el edificio con diferentes colores en fechas señaladas del calendario, mostrando así su compromiso con causas sociales, culturales y de interés general, y fortaleciendo la conexión simbólica de la institución con la ciudadanía", mostrando así la sensibilidad del Gobierno que preside con las diferentes iniciativas sociales.

Como parte de esta renovación, se instalarán también proyectores de imágenes LED RGBW en la entrada principal del Palacio (fachada Sur) y en la salida de las escaleras mecánicas (fachada Norte), que permitirán proyectar imágenes y motivos con gobos de vidrio multicolor sobre el suelo, dotando al entorno de una estética más contemporánea y dinámica.