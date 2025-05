Diputaciones Albacete y Guadalajara valoran lo que la reforma del Estatuto supondrá para el mundo local y el territorio

TOLEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de las diputaciones provinciales de Albacete, Santi Cabañero, y Guadalajara, José Luis Vega, han aplaudido este jueves la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía regional, especialmente por lo que supondrá para el mundo local y comarcal y el territorio regional.

En declaraciones a los medios desde las Cortes, Cabañero ha asegurado que este es un día "feliz", "importante" e "histórico" para la región, y como representante de una Diputación ha valorado que se reconozca al municipio en los términos en los que llevan tiempo reivindicando los "municipalistas".

"Que también esa relación con el resto de administraciones, en este caso con la autonomía, sea una relación horizontal, una relación de respeto, una relación colaborativa, pero una colaboración, como digo, desde ese plano horizontal. Me gusta que se hable y que se reconozca que es necesario el Estatuto del pequeño municipio, porque esto viene a reconocer que necesitamos de una legislación diferenciada para realidades que son diferentes", ha añadido.

De hecho, ha abundado en que los problemas que uno puede encontrar en una gran ciudad no son los mismos que los de un municipio pequeño y en que se necesita "esa legislación diferenciada, que venga a reconocer esas realidades distintas y que, por tanto, venga a aportar las soluciones que en cada lugar se necesitan".

Cabañero ha destacado que se hable de la comarca "como esa realidad que muchas veces ha estado olvidada y que es necesario que se reconozca, porque viene a identificar realidades que muchas veces parece que no son reconocidas" y que hable igualmente de la despoblación "como un reto de Comunidad Autónoma".

Se ha referido de la misma forma a la "obligación del diálogo social, no solo de la concertación social" para que "cualquier cambio normativo" vaya "de la mano y del consenso no solo de los partidos políticos sino también de la sociedad articulada", algo que ha definido como "una mejora democrática".

Es un Estatuto que también habla y defiende la igualdad de oportunidades "con los de fuera de la Comunidad Autónoma" y con los que viven dentro de ella, y de igualdad de género, felicitando a quienes lo han hecho posible, al Consejo de Gobierno, al presidente regional, Emiliano García-Page, al PSOE y al PP.

"Me gusta la música de este Estatuto, diría que incluso me gusta la coreografía y me gusta que se baile juntos, me gusta que se apruebe por esta mayoría" de los dos grandes partidos de la región, lo que, a su juicio, viene a decir que el texto "viene para permanecer en el tiempo".

GUADALAJARA

De su lado, el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha felicitado a los castellanomanchegos por la aprobación de esta reforma pero, especialmente, ha dado las gracias por el medio siglo de Estatuto anterior, que "ha supuesto las mayores cuotas de desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma".

Sobre la modernización del texto, ha asegurado que permitirá "que ese desarrollo que hemos tenido durante todos estos años, llegue a desarrollarse en nuestros hijos y, seguramente, en nuestros nietos, porque en estos 40 años han cambiado mucho las cosas".

Ha recordado que las diputaciones trabajan "por y para" los vecinos de la región y para su desarrollo, valorando que el texto aprobado permitirá que "quien viva en Castilla-La Mancha tenga un nivel de calidad alto" sin ser más que ninguna otra región.

Finalmente, ha explicado que el Estatuto no supone romper la nación sino "unir más nuestro territorio y unir más nuestra nación", felicitando por su parte al presidente autonómico y a todos los representantes de las Cortes por el trabajo realizado durante todos estos meses para llegar a este acuerdo.