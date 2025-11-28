El director gerente del Sescam reivindica el fortalecimiento de la investigación en C-LM

Foto de familia durante las XII Jornadas de Investigación en Atención Primaria de Castilla-La Mancha. - JCCM

CUENCA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue avanzando en el fortalecimiento del ecosistema investigador. La consolidación de Idiscam, la nueva Red de Expertos en Innovación e Investigación, la futura categoría profesional de personal investigador y la creación de la Unidad de Investigación en Atención Primaria son piezas de un mismo proyecto colectivo que tiene como horizonte un sistema sanitario más sólido, más innovador y más humano.

Así lo ha afirmado este viernes el director gerente del Sescam, Alberto Jara, durante la inauguración en Cuenca de las XII Jornadas de Investigación en Atención Primaria de Castilla-La Mancha, en las que ha estado acompañado por las presidentas de las sociedades científicas SEMFyC y ScamFyC, Remedios Martín y Agustina Moraleda, respectivamente, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

"Si queremos un modelo asistencial más seguro, más eficiente, más humano y más sostenible, debemos apostar decididamente por fomentar la investigación en todos los niveles profesionales", ha indicado Jara, quien ha señalado que una de las líneas estratégicas para conseguir este objetivo ha sido fortalecer el ecosistema investigador sanitario con iniciativas como el Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha.

Una herramienta, ha dicho, que está actuando como motor para ordenar, visibilizar y estructurar la investigación, aunando esfuerzos, aprovechando sinergias, potenciando el contenido de los trabajos y siendo polo de atracción para investigadores nacionales e internacionales. Tres años después de su creación, IDISCAM se ha consolidado como referente en la organización y promoción de la investigación sanitaria en la región.

A este ecosistema investigador se ha sumado, hace apenas un mes, la nueva Red de Expertos de Innovación en Investigación, "que va a conectar el músculo investigador con los órganos de decisión, va a permitir articular la carrera investigadora con la propuesta de creación de referentes de investigación en las gerencias, así como de las categorías estatutarias que sean precisas para acoger y para ahormar la carrera de los investigadores en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha".

Esta Red se coordinará con Idiscam para organizar y supervisar la investigación biosanitaria de nuestra Comunidad y propondrá medidas para la mejora de la actividad investigadora en el ámbito sanitario, incluyendo aspectos jurídicos, organizativos, tecnológicos y de recursos humanos.

La hoja de ruta de la Consejería de Sanidad incluye, además, otro paso esencial: la creación de la categoría de personal investigador en el Sescam, actualmente en desarrollo. Según ha explicado Jara, contar con esta figura dentro de la plantilla orgánica profesionalizará el trabajo científico, consolidará equipos y facilitará la obtención de financiación competitiva.

"Sus beneficios se trasladarán directamente a la atención que prestamos: la investigación nacida del contacto con los pacientes transforma la práctica clínica, mejora la seguridad, la experiencia del paciente y optimiza recursos", ha indicado el director gerente del Sescam.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA

Por otra parte, ha destacado el papel crucial de la investigación en Atención Primaria, ya que aborda problemas reales, evita diagnósticos incorrectos, abraza la multimorbilidad, tiene en cuenta el contexto y los valores de los pacientes, evalúa la eficiencia y fortalece el sistema de salud.

"En Castilla-La Mancha somos plenamente conscientes del enorme valor que aporta a la investigación y, por ello, estamos trabajando en la creación de una Unidad de Investigación de Atención Primaria, integrada funcionalmente en IDISCAM como estructura de apoyo a la investigación clínica", ha señalado Jara.

Será un elemento vertebrador y dinamizador para apoyar proyectos de calidad, liderar líneas y grupos de investigación y responder a las necesidades reales de los servicios de salud y de la ciudadanía.