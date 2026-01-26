El diseño 'Carnavalcete' de Rosana Sánchez gana el concurso para el cartel de Carnaval de Albacete 2026

Cartel del Carnaval de Albacete 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha revelado este lunes en el salón de plenos del Ayuntamiento el diseño ganador del certamen del cartel de las fiestas de Carnaval, que este 2026 ha sido la propuesta 'Carnavalcete' de la diseñadora Rosana Sánchez.

El dibujo, que muestra un entierro de la sardina con un pez con cabeza de navaja, se ha impuesto a los otros dos finalistas con un total de 1.267 votos online y 27 presenciales en la tercera edición del concurso abierto a la ciudadanía. El segundo puesto ha ido para 'La vida es un Carnaval', de Verónica Plaza, con 1.183 votos. El alcalde ha destacado el aumento de los participantes en el certamen, que han sumado un total de 2.715 votos entre el formato online y presencial, unos 900 más que el año anterior.

Los participantes pudieron votar el cartel de las fiestas de Carnaval después de que una comisión formada por miembros de la Asociación de Prensa, personal del Ayuntamiento, la Asociación de Diseñadores y otros colectivos eligieran tres propuestas finalistas. La premiada, que había estado siguiendo el anuncio desde la plataforma online del Ayuntamiento, ha recibido la llamada del alcalde con alegría. "Llevo tres años presentándome al concurso para el cartel del Carnaval y esta es la primera vez que lo gano", ha explicado Sánchez, albaceteña y ganadora del cartel de la Feria de Albacete en 2023.

Según ha detallado la autora, el diseño se inspiró "en el sello propio que tiene nuestra ciudad" con la celebración y ha asegurado que "los albaceteños no tenemos nada que envidiar a ningún otro sitio, lo que hacemos aquí lo hacemos muy bien". Tras mostrar el diseño final del cartel, se ha procedido a revelar los ganadores de cuatro abonos para el Festival de Antorchas de Albacete entre los participantes de la votación.

El alcalde ha concluido animando a la gente a que se disfrace y se inscriba en el desfile de Carnaval, con plazo máximo hasta el 6 de febrero.