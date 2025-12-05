El diseño El Legado de la Tradición del chinchillano Carlos Pérez gana el concurso del cartel de la Feria de Albacete

El cartel elegido para la Feria de Albacete. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diseñador del municipio de Chinchilla de Montearagón, Carlos Pérez, ha ganado el concurso para el cartel de la Feria de Albacete 2026 con su imagen 'El Legado de la Tradición', según ha anunciado este viernes en el Ayuntamiento el alcalde de la capital de provincia, Manuel Serrano.

El nuevo cartel muestra a una madre otorgándole la llave de la Feria a su hija, ambas vestidas de manchegas, rodeadas de icónicos edificios como el Recinto Ferial o la Noria.

La votación para elegir el cartel comenzó el pasado 2 de diciembre y recogió un total de 5.594 votos telemáticos y 355 presenciales, en la cuál la ciudadanía albaceteña podía elegir entre los cinco carteles preseleccionados por un jurado formado por profesionales entre instituciones como la Escuela de Arte, la Asociación de Fotografía y de Prensa o la Asociación de Diseñadores.

El alcalde, quien ha descrito el número de votos "como un éxito de participación ciudadana", ha recordado que se sortearán en los próximos días cuatro abonos al festival de antorchas y lotes de dos entradas para conciertos de la próxima edición de la Feria entre los votantes.

Pérez se ha alzado el ganador con un 45% de los votos, recibiendo por tanto un premio de 4.000 euros y convirtiéndose su obra en el nuevo cartel de la próxima Feria.

En segundo lugar ha quedado la propuesta del madrileño José Manuel Otero, 'Amor de Feria', con 1.100 votos y un premio de 600 euros.

El diseño del murciano Jesús Ortega titulado 'Cierra los ojos y sueña la Feria' ha recibido 768 votos, quedándose con el tercer premio, de 400 euros.

En cuarto lugar ha quedado la obra del albaceteño Julio Navarro 'La Tradición cobra vida', con 703 votos y 300 euros.

En último lugar ha quedado la propuesta del madrileño Miguel Ángel Tullido 'Tejido de Luz', con 200 euros.

El ganador, tras recibir la llamada del alcalde, ha detallado que eligió la idea de la madre de la hija porque le parecía "fundamental como parte de la tradición pasar el legado" a las nuevas generaciones.

Pérez ha destacado que "como chinchillano y albaceteño, el dinero es lo de menos. Es más reconfortante ver tu imagen expuesta en la Feria".

Serrano ha recordado que la imagen se ha elegido en estas fechas tempranas de cara a exponerla en la próxima Feria Internacional de Turismo que tendrá lugar en enero "para vender las bondades que tiene la ciudad de Albacete y generar sinergia" para atraer visitantes "a la mejor Feria del mundo".