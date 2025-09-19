El dispositivo de seguridad de la feria de Albacete saca "sobresaliente", con menos incidentes y 38 detenciones

Rueda de prensa de balance del dispositivo de seguridad de la Feria del Albacete. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALBACETE

ALBACETE 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance de la seguridad y del dispositivo de Policía y Guardia Civil en Albacete durante la feria de Albacete del 7 al 17 de septiembre ha concluido con un "sobresaliente", se han producido menos incidentes que el año anterior y se han notificado 38 detenciones.

El subdelegado del Gobierno de España en Albacete, Miguel Juan Espinosa, ha comparecido junto con el comisario jefe provincial de la Comisaría de Policía Nacional de Albacete, Antonio Bueno; y con el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Jesús Manuel Rodrigo.

Los tres ejes principales sobre los que se ha apoyado el despliegue de seguridad para la feria han sido: seguridad y orden público, vigilancia alimentaria , y control del tráfico, ha informado la Subdelegación en nota de prensa.

Para el primer bloque se ha contado con efectivos de los distintos servicios policiales con los que cuenta la Comisaría Provincial de Albacete: Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Extranjería y Fronteras, Policía Científica e Información.

Han tenido una participación especial el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC); las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de Albacete y de Toledo; la Unidad Central de Intervención (UIP) de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana; la Unidad de Caballería de la Jefatura Superior de Policía de Valencia (destinada a los espectáculos taurinos), y la Unidad de Medios Aéreos de la Jefatura Superior de Castilla-La Mancha, que ha operado con drones.

El subdelegado del Gobierno ha subrayado de forma rotunda que ha sido un operativo de seguridad que, en total colaboración con la Policía Local de Albacete, y con la cobertura de agentes policiales de ambas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "ha permitido garantizar la seguridad ciudadana de una feria larga de manera sobresaliente y con menos incidentes reseñables que la feria anterior".

"Es un dispositivo que puede ser un referente para eventos similares en cualquier punto de nuestro país", ha afirmado.

En cifras, la Policía Nacional ha detenido a 38 personas que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, se han hecho más de 700 identificaciones de las denominadas preventivas que han conllevado 99 propuestas de sanción de carácter administrativo por presuntas infracciones a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana y, cabe destacar además, la realización de 26 servicios de carácter humanitario por asistencia a ciudadanos en diferentes circunstancias.

Las unidades de Guardia Civil que han participado han sido el Subsector de Tráfico, el Seprona, Unidades de Seguridad Ciudadana y el destacamento Fiscal y de Fronteras.

INSPECCIONES

En cuanto a la seguridad alimentaria, la principal actuaciones ha sido la intensificación de la vigilancia para asegurar el cumplimiento de normativas sanitarias.

Se han realizado 34 inspecciones que han dado lugar a 24 propuestas de sanción.

Además, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha realizado 5 inspecciones, dando lugar a una propuesta para sanción, y en lo relativo a la competencia de la Guardia Civil en impuestos especiales y que incluyen la vigilancia y control en el tabaco, el alcohol o los productos falsificados han hecho 17 inspecciones y han hecho una propuesta de sanción.

Respecto al control de tráfico en las zonas de acceso a la ciudad principalmente, se han verificado 250 controles y se han realizado 4.300 pruebas para la detección del consumo de alcohol o drogas que han arrojado 100 positivos. Controles además se han recuperado 38 teléfonos móviles.