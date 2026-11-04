DO La Mancha lanza su V Concurso de tira cómica con el vino como inspiración

Cartel del concurso. - DO LA MANCHA

CUENCA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen La Mancha ha convocado el V Certamen de Tira Cómica 'Vinos de La Mancha', que se celebrará el próximo sábado 7 de noviembre en El Provencio (Cuenca), dentro de la programación de la XVI Feria del Cómic de esta localidad.

El certamen, organizado por el Consejo Regulador de la DO La Mancha, propone a los participantes trasladar al lenguaje de las viñetas la tradición vitivinícola manchega con la variedad blanca Airén, una de las grandes señas de identidad del viñedo de La Mancha, como protagonista, según ha informado el Consejo en nota de prensa.

La convocatoria mantiene así, "su apuesta por vincular el vino con diferentes expresiones culturales, en esta ocasión a través del cómic", según ha declarado el presidente de la Denominación de Origen, Carlos David Bonilla.

LA UVA AIRÉN, PROTAGONISTA DE LAS VIÑETAS

En esta quinta edición, las bases, publicadas en la web del Consejo Regulador, establecen que la variedad Airén deberá ocupar un lugar fundamental en los trabajos presentados, bien como elemento central del argumento o como escenario especialmente relevante para el desarrollo de la historia.

Los participantes tendrán libertad para abordar sus propuestas desde diferentes estilos gráficos y narrativos, siempre que presenten una "historia autoconclusiva y no incluyan referencias a marcas comerciales o bodegas concretas."

Los trabajos podrán realizarse en color o blanco y negro, con una extensión mínima de una página y cuatro viñetas, y un máximo de cuatro páginas, siguiendo las condiciones establecidas por la organización.

UN CONCURSO DE DIBUJO EN DIRECTO

Una de las principales particularidades del certamen es su desarrollo presencial, que permitirá a los asistentes contemplar el proceso creativo de los participantes durante la jornada.

El concurso tendrá lugar entre las 10:00 y las 13:00 horas del sábado 7 de noviembre, en el Pabellón Ferial Municipal de El Provencio, situado en la avenida de la Constitución, número 8.

Los soportes utilizados para realizar las obras, de formato A3, serán identificados y sellados por la organización. Cada participante podrá presentar un único trabajo.

MIL EUROS EN PREMIOS PARA LOS MEJORES TRABAJOS

La D.O. La Mancha ha establecido una dotación económica total de 1.000 euros, 500 de ellos para el primer premio, 250 para el segundo, y otros 250 para el premio especial 'Historia y Vino', destinado al cómic que mejor refleje los viñedos y la vida en La Mancha alrededor de la industria del vino.