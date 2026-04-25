Doce nuevos videos se incorporarán a la Enciclopedia Audiovisual del Folclore de C-LM, que contará con un cuarto volum

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TOLEDO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha incorporado 12 nuevos videos a la Enciclopedia Audiovisual del Folclore, que, tal y como ha anunciado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, incorporará un cuarto volumen.

Carmen Teresa Olmedo ha presentado este sábado en Tarancón (Cuenca) este tercer volumen de una iniciativa a la que el Gobierno de Emiliano García-Page ha destinado ya más de 60.000 euros, a los que se sumarán los 18.000 euros del cuarto volumen, ha informado la Junta en nota de prensa.

La viceconsejera de Cultura y Deportes ha asegurado que se trata de "un proyecto que inspira la identidad y tradición de Castilla-La Mancha, con la intención de llevar a cabo un trabajo divulgativo y contemporáneo sobre el folclore de nuestra Comunidad.

En este sentido, ha añadido que "este proyecto puede servir como complemento a la difusión y la preservación, algo que consideramos necesario e imprescindible", puesto que pretende ser ese archivo inédito y necesario que reúna, en una sola colección, todo el folclore de nuestra región, que salve los problemas de acceso y divulgación, facilitando la investigación y referencia, donde se puede apreciar en detalle y siendo un trabajo universal, de acceso libre y con carácter de preservación y divulgación.

Los grupos que participan en este tercer volumen son la Asociación Cultural 'Semillas del Arte', de La Puebla de Montalban (Toledo); Coros y Danza 'Santa Magdalena', de Madridejos (Toledo); Asociación Folklorica Músical 'El Lagar', de Socuellamos (Ciudad Real); Grupo Folclórico 'Caño Gordo', de Tarancón (Cuenca); Asociación de Coros y Danzas 'Revolvedera', de Navalcán (Toledo); Coros y Danzas 'Nuestra Señora del Prado', de Ciudad Real; Coros y Danzas 'Castillo de Almansa', de Albacete; Grupo de Coros y Danzas 'Santa Lucía', de Santa Cruz de la Zarza (Toledo); Grupo 'Aires de Ronda', Música y Bailes Populares de El Carpio de Tajo (Toledo); Coros y Danzas 'San Pablo', de Albacete; Grupo Folklórico 'Palacio de Cotilla' (Guadalajara) y la Asociación Cultural de Música y Danza 'Grupo Balálita', de Almodovar del Campo (Ciudad Real).

Los videos podrán encontrarse en el canal de YouTube de Cultura Castilla-La Mancha, así como en la propia web https://cultura.castillalamancha.es/enciclopedia-audiovisual..., donde se irán subiendo durante los próximos meses.

Además, cada vídeo va acompañado de una ficha explicativa en la que se detallan aspectos como la historia de la danza, los intérpretes, la indumentaria, las letras, las partituras y la descripción coreográfica, entre otros.

Junto a Carmen Teresa Olmedo, ha asistido a este acto el alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo; el vicepresidente de la Federación de Folclore de Castilla-La Mancha, José Manuel Fernández; y el productor audiovisual, Sergio Núñez; además del Grupo Folclórico 'Caño Gordo', entre otros.