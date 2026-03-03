El DOCM publica la convocatoria de ayudas para impulsar planes de igualdad en empresas y en municipios

La consejera de Igualdad, Sara Simón. - JCCM

TOLEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado dos líneas de ayudas para reforzar la implantación de políticas de igualdad en el ámbito empresarial y municipal.

La primera de ellas está destinada a la elaboración y aprobación de planes estratégicos de igualdad municipales, dirigida a ayuntamientos, mancomunidades y agrupaciones locales. Esta línea cuenta con una dotación de 24.000 euros, con un límite de 8.000 euros por proyecto.

Por otro lado, el DOCM publica también la convocatoria de ayudas con una financiación de hasta 192.000 euros para la elaboración y puesta en marcha de planes de igualdad en empresas y entidades con menos de 50 personas trabajadoras y organizaciones sin ánimo de lucro, con un límite de 8.000 euros por proyecto, facilitando así la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito laboral.

El histórico desde 2015 refleja que el Gobierno regional ya ha destinado 2.245.000 euros a estas líneas de subvenciones con las que se han financiado 200 planes de igualdad en el seno de entidades públicas y privadas con menos de 50 personas trabajadoras y 66 planes estratégicos para el desarrollo de políticas transversales de igualdad en municipios, de la mano de ayuntamientos, mancomunidades o agrupaciones locales.

"La igualdad no es solo una obligación legal, sino una herramienta para transformar la vida de las personas. Cada plan financiado por este Gobierno autonómico es un paso más hacia una sociedad más justa, donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades", ha señalado la consejera de Igualdad, Sara Simón.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y la resolución del procedimiento se notificará mediante su publicación en el DOCM.