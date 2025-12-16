El DOCM publica una subvención de casi 60.000 euros para actividades que promocionen la igualdad en mujeres gitanas

La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Teresa López. - JCCM

TOLEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este martes el decreto, aprobado la pasada semana por el Consejo de Gobierno, por el que se destinan 59.900 euros para el desarrollo del Proyecto Calí, que trabaja para favorecer el empoderamiento de mujeres gitanas, así como la promoción de la igualdad y la lucha contra la discriminación múltiple que, a día de hoy, siguen sufriendo en muchos casos.

Con estos fondos, la Fundación Secretariado Gitano, una organización social sin ánimo de lucro que trabaja por la promoción integral y la igualdad de oportunidades de la comunidad gitana en España y Europa, va a poder desarrollar actuaciones en la región durante los años 2026 y 2027, según informa el Ejecutivo regional.

Desde 2016, desarrolla el Programa Calí centrado en las mujeres, su inclusión en la sociedad en condiciones de igualdad y en la lucha contra la violencia de género, en coordinación con distintas instituciones y entidades de España.

Dicho programa incorpora itinerarios personales para mujeres gitanas con fases de diagnósticos, formación y capacitación; programas de acompañamiento específico en casos de violencia de género e incorpora también acciones de sensibilización dirigidas a toda la sociedad.

La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Teresa López, ha recordado la "importancia de seguir apoyando, cuidando y protegiendo" a mujeres que, "por distintas circunstancias o patrones culturales o sociales, se enfrentan a situaciones de discriminación múltiple y que, por tanto, se convierten en mujeres que lo tienen mucho más difícil porque a su condición de mujer añaden otra serie de desigualdades".