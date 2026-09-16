El DOCM publicará este jueves una convocatoria para fomentar proyectos vinculados a los ODS y la Agenda 2030

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, presenta la 'Guía Práctica para el Desarrollo de Eventos Sostenibles'. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 17 de septiembre, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, va a publicar una nueva convocatoria de ayudas para el desarrollo de actuaciones vinculadas a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dotada con un presupuesto total de 270.000 euros.

La convocatoria, según ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, contempla dos líneas de financiación. La primera, dotada con 170.000 euros, está destinada a entidades locales para apoyar la elaboración, actualización e implementación de planes de acción vinculados a los ODS y a la Agenda 2030, con ayudas de hasta 10.000 euros por proyecto.

Según informa el Gobierno regional, la segunda línea, con una dotación de 100.000 euros, se dirige a entidades sin ánimo de lucro y sus asociaciones para desarrollar actividades de sensibilización y formación sobre la Agenda 2030. Las ayudas podrán alcanzar los 2.000 euros en proyectos de ámbito local y los 7.000 euros en iniciativas supramunicipales, financiando hasta el 100% de los proyectos, y se abonarán de forma anticipada, pudiendo solicitarse de manera telemática durante un plazo de 15 días hábiles.

"Queremos seguir acercando la Agenda 2030 al territorio y convertirla en una realidad tangible para ayuntamientos, entidades sociales y ciudadanía. Estas ayudas son una herramienta para impulsar proyectos concretos que mejoren la vida de las personas desde una perspectiva sostenible y participativa", ha señalado.

La consejera ha realizado este anuncio durante la presentación en Toledo de la 'Guía Práctica para el Desarrollo de Eventos Sostenibles', una herramienta elaborada su departamento para facilitar la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica en la planificación, organización y celebración de eventos en toda la región.

Gómez ha subrayado que "la sostenibilidad debe dejar de ser únicamente una declaración de intenciones para convertirse en una herramienta útil y accesible que ayude a tomar mejores decisiones en el día a día".

Asimismo, ha señalado que esta guía permite pasar de los compromisos a la acción, ofreciendo soluciones prácticas para que cualquier evento, independientemente de su tamaño, pueda reducir su impacto ambiental y generar beneficios sociales y económicos para el territorio.

La guía, elaborada a través de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, está dirigida a administraciones públicas, entidades empresariales, asociaciones, promotores culturales, deportivos y turísticos, así como a cualquier organización vinculada a la celebración de eventos en Castilla-La Mancha.

Entre sus principales contenidos, incluye recomendaciones para la gestión eficiente del agua y la energía, la prevención y correcta gestión de residuos, la movilidad sostenible, la contratación responsable de proveedores locales, la accesibilidad universal, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la medición de la huella de carbono. Además, se apoya en la norma UNE-ISO 20121:2024 y en modelos de mejora continua que facilitan su aplicación práctica. Puede ser descargada online aquí: https://agenda2030.castillalamancha.es/guia-de-eventos-soste....

"Los eventos pueden convertirse en auténticos motores de transformación positiva, contribuyendo a reducir residuos y el uso de plásticos de un solo uso por alternativas reutilizables, contribuyendo de manera definitiva en su disminución desde el origen de la planificación del evento; también la reducción de emisiones, impulsar la economía local y reforzar valores como la inclusión, la accesibilidad y la igualdad".

Finalmente, la titular de Desarrollo Sostenible ha destacado que tanto la nueva guía como la convocatoria de ayudas "responden a una misma estrategia: acompañar a administraciones, empresas, asociaciones y ciudadanía en la construcción de una Castilla-La Mancha más sostenible, inclusiva y competitiva".

"Cada evento organizado con criterios responsables y cada proyecto impulsado desde la Agenda 2030 contribuyen a generar un legado positivo para nuestro territorio. La sostenibilidad se construye con decisiones concretas y con la implicación de toda la sociedad", ha concluido.