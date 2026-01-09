DOCM publicará el próximo lunes la convocatoria de FP en el Ámbito Laboral con 13,7 millones de euros de inversión

Presentación en Tarancón de los nuevos Hubs de Activación de la Empleabilidad que el Ejecutivo autonómico y la Fundación Santa María la Real. - JCCM

CUENCA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha convocará el próximo lunes la línea sectorial de Formación Profesional en el Ámbito Laboral, dotada con 13,7 millones de euros y dirigida a formar a más de 630 personas desempleadas de la región a través tanto de la cualificación teórica como de la experiencia laboral remunerada en sectores estratégicos para la economía regional, así como en proyectos de singular interés relacionados con ámbitos como los videojuegos, la inteligencia artificial o la ciberseguridad.

Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la presentación en Tarancón de los nuevos Hubs de Activación de la Empleabilidad que el Ejecutivo autonómico y la Fundación Santa María la Real desarrollarán en una nueva edición tanto en este municipio como en Talavera de la Reina, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Los Hubs de Activación de la Empleabilidad supondrán la puesta en marcha de tres nuevas lanzaderas de empleo, dos en Talavera de la Reina bajo la denominación de Activa y Despega; y una más en Tarancón, Nómada; que supondrán una oportunidad para mejorar sus competencias en la búsqueda de empleo para 210 personas, con programas con 70 participantes y con una duración de cinco meses y medio, y cuyo plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 19 de enero, a través del enlace https://hubsempleabilidad.com/inscribete/.

Esta iniciativa está cofinanciada en un 85 por ciento por el Fondo Social Europeo +, y cuenta también con financiación del Gobierno de Castilla-La Mancha.

"Estos hubs ofrecen no sólo un acompañamiento en la formación continua para las personas que buscan una oportunidad de empleo, sino también una conexión directa con el tejido empresarial, por lo que estoy convencida de que muchas personas van a mejorar su situación laboral después de pasar por estas lanzaderas", ha señalado la consejera.

En esta línea, ha valorado que esta iniciativa ha alcanzado una mejora laboral en el 45 por ciento de los participantes en la primera edición del Hub, acompañando las cifras de las lanzaderas de empleo en ediciones y formatos anteriores, que también se situaban en torno al 45 por ciento de inserciones en el mercado de trabajo.

Patricia Franco ha agradecido tanto a la Fundación Santa María la Real como a los ayuntamientos de Tarancón y Talavera de la Reina su implicación en el desarrollo de este programa y ha remarcado el compromiso del Gobierno regional con la mejora de la empleabilidad de las personas, que tendrá reflejo también el próximo lunes en el DOCM, con la publicación de la convocatoria de la línea sectorial que estará abierta hasta el próximo 31 de octubre.

"Seguimos poniendo en marcha medidas y programas, tanto desde la iniciativa pública como con socios como Santa María la Real, para fortalecer nuestro mercado de trabajo, un esfuerzo que ha contribuido a que Castilla-La Mancha sea la comunidad autónoma de todo el país en la que más ha bajado el paro en el año 2025, con casi 11.000 personas menos en desempleo", ha valorado la consejera.

Además, Patricia Franco ha señalado a su vez que ese descenso del desempleo se ha visto acompañado por la generación de puestos de trabajo en la región, siendo Castilla-La Mancha la quinta comunidad autónoma de todo el país que más empleo ha creado a lo largo de 2025 y ha hecho referencia al dato de producción industrial correspondiente al mes de noviembre y que se ha publicado hoy, que sitúa a la región como la tercera comunidad autónoma de todo el país con mayor crecimiento interanual, 1,5 puntos por encima de la media nacional.

Un buen comportamiento, ha referido, que se da también en entornos como la provincia de Cuenca, que cerró el mes de diciembre con el dato más alto de empleo de toda la serie histórica en la provincia en un final de año; o en Tarancón, "donde el paro ha bajado en un 46 por ciento desde la llegada del presidente, Emiliano García-Page, al Gobierno regional".

En este sentido, Patricia Franco ha animado a las personas desempleadas a inscribirse y participar en estas lanzaderas que se van a llevar a cabo en el marco de los Hubs de Activación de la Empleabilidad, "especialmente a aquellas que más dificultades tienen para insertarse en el mercado de trabajo, porque van a mejorar sus posibilidades en un ambiente de trabajo en red que, seguro que les va a ayudar a dar un paso adelante en la mejora de su empleabilidad", ha finalizado.