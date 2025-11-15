El DOCM publicará en próximos días la resolución de espectáculos de 'Circuito 2026' con 248 propuestas

TOLEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a publicar en los próximos días un total de 284 propuestas para la temporada 'Circuito 2026' de la Red de Artes Escénicas y Musicales de la región, tal y como ha avanzado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo.

Olmedo, que ha participado en Cuenca en la inauguración de las exposiciones '¿Qué es el campo?/No sé que es el campó' de Julia Alfaro y 'Aire 151 125' de Lorenzo Galgó, ha indicado que de las 284 propuestas un total de 163 son de compañías de Castilla-La Mancha.

De estas 284 propuestas, según informa el Ejecutivo regional, un total de 162 serán de teatro, 90 de música, 15 de danza y 17 de circo que llegarán a un total de 137 ayuntamientos desde el 7 de enero de 2026 hasta el 6 de enero de 2027.

Las exposiciones visitadas por la viceconsejera de Cultura y Deportes forman parte del proyecto 'Alumbrá', un programa de residencia artística, cuya primera edición tuvo lugar en Alcaraz, Castilla-La Mancha, con la participación de 19 jóvenes creadores de entre 20 y 35 años y que tiene como objetivo romper con las ideas preconcebidas sobre la ruralidad y subrayar el papel central del entorno rural como territorio de innovación, conexión y proyección desde el presente hacia el futuro, redefiniendo el significado de lo rural desde una perspectiva contemporánea.

La muestra de la conquense Julia Alfaro parte de la premisa de que cuerpo, paisaje y materia están interrelacionados. A través de una investigación artística centrada en la cerámica contemporánea, la artista explora conceptos como el desarraigo, la identidad y los procesos extractivos vinculados al territorio.

En el caso de la muestra de Galgó hay dos protagonistas esenciales como son el viento y La Mancha, y un homenaje al arquitecto del edificio en el que se muestra, Miguel Fisac y está comisionada por José Iglesias.