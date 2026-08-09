Dolz augura acabar con la deuda heredada de 61 millones el próximo mandato y presume de triplicar la inversión en Cuenca

1109716.1.260.149.20260809124716 Archivo - El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, en una foto de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

CUENCA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, señala que el Ayuntamiento se encuentra "en una situación económica muy buena", bonanza que ha permitido incrementar el presupuesto en inversiones de 3,6 millones a los 10, tal y como recogen las últimas cuentas que su equipo de Gobierno acaba de presentar.

"Hemos triplicado el presupuesto en inversión de la ciudad y eso se tendrá que ver en mejoras en las calles", asegura Dolz en una entrevista a Europa Press.

El regidor conquense recuerda que su mandato arrancó en 2019 comenzó con 61 millones de deuda, "y a fecha de hoy estamos en 15,6 millones" sin pedir ningún préstamo nuevo "como se hacía anteriormente".

"Yo creo que es muy importante que el Ayuntamiento recupere la capacidad de decisión presupuestaria que se perdió en 2010 y espero que en la próxima legislatura desaparezca por completo la deuda del . A eso nos vamos a obligar".

Según el alcalde, esa situación de deuda cero permitiría "liberar" al Consistorio del Plan de Ajuste y de la obligatoria autorización de sus cuentas por parte del Ministerio de Hacienda.

Respecto a la inversión, Dolz parafrasea una frase de su concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero, que será el "mantra que guiará esta legislatura": "Vamos a gastarnos lo que tenemos, que para gastar más siempre habrá tiempo".