Dolz confirma que las nuevas líneas de autobuses comenzarán a funcionar en cuanto haya pacientes en nuevo hospital

CUENCA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha garantizado que la nueva línea de autobuses que irá al Hospital Universitario estará operativa a tiempo para dar servicio a los primeros pacientes, que llegarán de forma inminente ya que esta semana se van a comenzar a dar citas para atender en el nuevo centro.

"El pistoletazo de salida lo dará el Sescam", ha señalado Dolz, que ha confirmado que se implantarán de forma conjunta todos los cambios previstos en la remodelación del transporte urbano de Cuenca.

Dolz ha comentado que, a lo largo de esta semana, se implementa el intercambiador en la plaza del ferrocarril, clave para el nuevo modelo que da mayor importancia los trasbordos, y ha desvelado que se van a eliminar algunas plazas de aparcamiento en Mariano Catalina para dejar espacio.

El Ayuntamiento también está ultimando la campaña informativa y está en contratación la empresa de apoyo que ofrecerá información a los usuarios del transporte público en los inicios de este nuevo sistema de transporte urbano, con el objetivo de que puedan comenzar su labor a lo largo del mes de agosto.

PLENO DE PRESUPUESTOS, EL 28 DE JULIO

Por otro lado, a preguntas de los medios de comunicación, el alcalde de Cuenca ha confirmado que el 28 de julio se celebrará el pleno extraordinario para la aprobación definitiva de los presupuestos.

Dolz ha comentado que se han recibido seis alegaciones, una de las cuales ha sido inadmitida "porque no complía con los parámetros necesarios" y las otras ha adelantado que "son muy similares, a pesar de venir de formaciones diferentes".

Probablemente también llegue a tiempo para debatirse en julio, en este caso en pleno ordinario, el nuevo borrador de la Zona de Bajas Emisiones, que recoge las propuestas de Cuenca en Marcha y que, según ha desvelado el alcalde, "a Vox no le suena mal, pese a que dijeron que no iban a apoyarla de ninguna de las maneras", por lo que, aunque no cree que se sumen, tampoco descarta un cambio de posición de esta formación.