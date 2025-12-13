Este domingo se celebra la 45 edición de la Fiesta de las Migas de Jadraque

Archivo - Fiesta de las Migas de Jadraque. - AYUNTAMIENTO DE JADRAQUE - Archivo

GUADALAJARA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Jadraque volverá a convertirse este domingo, día 14, en punto de referencia gastronómica con la celebración de la 45 edición de la Fiesta de las Migas, declarada de Interés Turístico Provincial.

La cita, organizada por la Asociación Cultural Reconquista en colaboración con el Ayuntamiento de Jadraque, tendrá lugar en las inmediaciones del barrio del Peaje.

Desde primera hora de la mañana, alrededor de medio centenar de calderas comenzarán a preparar este tradicional plato castellano. A mediodía, el jurado se reunirá para seleccionar a la caldera ganadora de esta edición.

La jornada contará además con la participación de las asociaciones y colectivos locales, que instalarán casetas solidarias para llevar a cabo diferentes actividades y recogidas benéficas.

La Oficina de Turismo de Jadraque dispondrá de un espacio propio para atender a los visitantes y ofrecer información sobre los atractivos del municipio y su entorno, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El evento estará amenizado por el grupo de folclore provincial La Picota, cuyos integrantes ofrecerán actuaciones de bailes tradicionales. En ellas participarán también alumnos de las clases de danzas castellanas promovidas por el Ayuntamiento y cofinanciadas por la Diputación, iniciativa puesta en marcha el pasado año con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio cultural local.