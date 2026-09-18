Don Apolonio devuelve la vida al antiguo Hotel Almanzor de Ciudad Real con Alma Quesera, su gran proyecto gastronómico

Inauguración del nuevo espacio gastronómico en el antiguo Hotel Almanzor. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El antiguo Hotel Almanzor de Ciudad Real ha reabierto sus puertas después de permanecer durante años cerrado y tras una profunda rehabilitación.

Lo ha hecho convertido en 'Alma Quesera', el nuevo proyecto gastronómico de Quesos Don Apolonio, que reúne en un mismo espacio queso, vino, gastronomía, productos de La Mancha y, próximamente, alojamiento.

El complejo, que fue inaugurado este jueves, nace con vocación de convertirse en escaparate del producto de calidad de Castilla-La Mancha, aunque con especial protagonismo para los quesos elaborados por Don Apolonio, pudiéndose encontrar junto a ellos vinos, embutidos, conservas, aceites, productos de panadería y repostería y otras referencias gourmet seleccionadas por la familia.

La propuesta va mucho más allá de una tienda en la que adquirir sus quesos y otros productos gastronómicos.

'Alma Quesera' cuenta también con gastrobar, sala de catas y espacios destinados a degustaciones, showcookings, talleres y encuentros gastronómicos, mientras que la parte hotelera se incorporará posteriormente al proyecto.

Detrás de 'Alma Quesera' está la historia de Quesos Don Apolonio, una empresa familiar nacida en Malagón (Ciudad Real) de la mano de Apolonio y Mercedes y que hoy continúa en manos de sus hijos y otros miembros de la familia.

Desde aquel primer negocio, la firma fue creciendo alrededor del queso y de una idea que llevaba décadas madurando, la de crear un espacio en el que reunir todo lo que representa su manera de entender la gastronomía manchega, un sueño que ahora ha tomado forma en 'Alma Quesera'.

Luciano Mata, uno de sus propietarios e hijo de los fundadores, resumió durante la apertura ese recorrido como una trayectoria marcada por "mucho esfuerzo y mucho trabajo".

Pese a la dimensión del nuevo espacio, la familia quiere conservar la esencia con la que nació la empresa.

"Seguimos siendo Don Apolonio, somos la familia del pueblo", resumió Mata.

El queso mantiene un papel central.

Don Apolonio se ha consolidado en los últimos años como una de las firmas queseras más reconocidas de Castilla-La Mancha, con distintos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Especial Alimentos de España al Mejor Queso 2023 por su Añejo Reserva, también distinguido como mejor queso madurado de oveja.

Para Elena Mata, también copropietaria e hija de Apolonio y Mercedes, la apertura tuvo además un componente especialmente personal.

Definió 'Alma Quesera' como "un proyecto de mucha envergadura" y "un reto increíble", pero puso el acento en la posibilidad de compartir este momento con sus padres, quienes levantaron la empresa familiar desde sus inicios.

Alma Quesera abre así una nueva etapa para Don Apolonio y también para el antiguo Hotel Almanzor, que recupera actividad con un concepto completamente diferente, ligado al producto manchego, la gastronomía y la experiencia alrededor de la mesa.

RESPALDO INSTITUCIONAL

La inauguración reunió a numerosas autoridades, familiares y amigos de la empresa, entre ellos el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero; el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde; y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares.

Cañizares celebró que una empresa nacida en Malagón haya apostado por Ciudad Real con un proyecto que recupera además un "edificio emblemático como el antiguo Almanzor" y puede convertirse en un nuevo revulsivo económico y turístico para la ciudad.

Valverde trasladó también el apoyo de la Diputación a una iniciativa que contribuye a promocionar los productos agroalimentarios de la provincia y acercarlos al consumidor.

Por su parte, Caballero felicitó a la familia por seguir generando empleo y riqueza y ofreció el respaldo del Gobierno regional a una trayectoria que ha pasado de la ganadería y la elaboración de queso a consolidar una industria agroalimentaria ligada a Castilla-La Mancha.