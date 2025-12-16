Don Quijote y la Feria de Albacete se cuelan en el belén monumental de la Diputación provincial

Don Quijote y la Feria de Albacete 'se cuelan' en el Belén Monumental de la Diputación. - DIPUTACIÓN

ALBACETE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha inaugurado el belén monumental de la institución que, un año más, se ha instalado en el Centro Cultural La Asunción de la mano del belenista albacetense Alejandro García Moreno, pudiéndose disfrutar hasta el próximo 5 de enero, y que incluye figuras como Don Quijote y Sancho Panza y recreaciones relacionadas con la Feria de la ciudad.

Un acto en el que han participado numerosos diputados de la Corporación, como el vicepresidente provincial, Fran Valera, y en el que también se ha dado el pistoletazo de salida a la 'Ruta Provincial de Belenes', que este año incluye 36 representaciones repartidas en 19 localidades de la geografía albacetense, ha informado la Diputación en un comunicado.

Cabañero ha sido el encargado de dar a conocer los detalles del belén monumental de la Diputación, disculpando la presencia de su artífice, que no ha podido participar en esta tradicional cita, aunque ha agradecido públicamente su trabajo, talento y creatividad, así como el cariño con el que elabora "esta auténtica obra de arte".

El presidente provincial ha explicado que esta recreación se extiende en una superficie de más de 30 metros cuadrados en formato circular, "lo que permite disfrutarlo en 360 grados".

Más de 200 figuras de barro y de barro entelado de 24 centímetros dan vida a este belén, además de numerosas construcciones elaboradas por el propio autor, tal y como ha apuntado Cabañero, que ha destacado el valor artístico de estas piezas. Muchas de ellas, obra del prestigioso escultor José Luis Mayo, así como de la escultora Ángeles Cámara y de reconocidos artistas murcianos, como Galán o los hermanos Griñán.

MÁS DE UNA DECENA DE ESCENAS

El máximo responsable provincial también ha señalado que se han recreado más de una decena de escenas, nueve de ellas siguiendo la narrativa tradicional y el resto dando forma a momentos de la vida cotidiana en la época. Una combinación que, unida a la calidad de las piezas y al cuidado de los detalles, aporta un gran realismo al conjunto.

Algo que se aprecia con claridad en una de las escenas claves: el portal de Belén, donde la Virgen acaba de dar a luz y está al calor de la paja, mientras San José se encuentra elaborando una cuna para el Niño Jesús.

Cabañero ha destacado que el belén monumental de la Diputación de Albacete tiene un componente "muy especial" desde una apuesta firme por la renovación, la innovación y las sorpresas, y ha dado a conocer sus novedades.

Por un lado, este año la narrativa comienza por el final, con la escena de la huida a Egipto, y a partir de ahí retrocede en el tiempo hasta la anunciación a María de Nazaret, y continúa con la llegada de José y María a Belén, la búsqueda de posada, el nacimiento de Jesús en un pesebre, su empadronamiento, la anunciación a los pastores, la llegada de los Reyes Magos de Oriente y el castillo de Herodes.

UN SOMBRERO ESCONDIDO Y UN SORTEO

Además, en esta ocasión, el autor ha incorporado elementos simbólicos que conectan con la actualidad y con la provincia. Se trata de una escena protagonizada por Don Quijote y Sancho Panza con motivo del 240 aniversario de la publicación de la primera parte de la obra maestra de Miguel de Cervantes, y de numerosas referencias "a nuestra magnífica Feria de Albacete, un símbolo de esta provincia", con productos y elementos característicos como las navajas, los Miguelitos, las berenjenas de Almagro, los bocadillos de 'chorimorci', la artesanía o prendas manchegas.

Tampoco ha faltado el objeto escondido. Así, las personas que se acerquen a disfrutar de este belén tendrán que encontrar el sombrero de Don Quijote. Y quienes lo hagan podrán participar en el sorteo, a través de Instagram, de un portal de belén diseñado por Alejandro García. Para ello, únicamente tendrán que hacer una foto del objeto en su ubicación, seguir la cuenta @Belenes_alejandro_garcia y subir la foto etiquetando dicha cuenta.

Esta recreación se podrá visitar hasta el 5 de enero en el horario de este Centro Cultural La Asunción: de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas y los sábados, únicamente por las mañanas, igual que los días 24 y 31 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026. Por su parte, el 21, 25 y 28 de diciembre de 2025 y el 1 y 4 de enero de 2026 permanecerá cerrado.

Junto a esto, Cabañero también ha dado cuenta de las características de la tradicional 'Ruta de Belenes', que arranca oficialmente con la inauguración del Belén de la Diputación, y ha puesto en valor esta iniciativa, destacando que no sólo impulsa la tradición belenista arraigada en nuestro territorio, sino que permite reconocer el trabajo de belenistas, entidades y asociaciones que durante todo el año trabajan para realizar, en estas fechas, preciosos belenes. Al tiempo que contribuye a dinamizar el turismo provincial.

Las localidades que integran este recorrido son Aguas Nuevas, Albacete, Alcadozo, Alcaraz, Almansa, Balazote, Chinchilla de Montearagón, Elche de la Sierra, Fuente-Álamo, Hellín (Agramón), La Roda, Montealegre del Castillo, Peñas de San Pedro, Riópar, San Pedro, Tarazona de la Mancha, Tobarra, Villamalea y Villarrobledo.

En todas ellas hay uno --excepto en Tobarra y Villarrobledo, que se pueden visitar dos, y en Albacete, que se han instalado 16-- dando forma a un recorrido con detalles, figuras y construcciones llenas de historias vinculadas a esta provincia, que se van a conocer más de la mano de esta ruta.

Finalmente, el presidente de la Diputación ha concluido sus palabras señalando el simbolismo de estos belenes, y apuntando que "cada uno de sus dioramas es una representación de pasajes de la vida de Cristo, muchos de ellos afincados en Palestina, en el pueblo de Israel", y ha lanzado un mensaje solidaridad, convivencia y paz, confiando en que esta tierra disfrute más pronto que tarde de la paz que tanto necesitamos en el mundo".