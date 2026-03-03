Dos atrapadas y vecinos confinados por humo en el incendio en un bloque de viviendas de Las Ventas de Retamosa

Archivo - Hospital de Toledo, Urgencias - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 69 y 70 años han quedado atrapadas tras el incendio registrado en el interior del piso donde vivían, en un bloque de viviendas ubicado en la calle La Bandera, en Las Ventas de Retamosa (Toledo). Además, el resto de vecinos del bloque han quedado confinados por el humo.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se registró a las 4.01 horas de este martes.

Los bomberos rescataron a las dos mujeres, que fueron trasladadas por una ambulancia al Hospital General Universitario de Toledo afectadas por inhalación de humo.

Junto a la UVI y las dotacioneds de bomberos de los parques de Illescas, Santa Olalla y Toledo, al lugar acudió la Guardia Civil.