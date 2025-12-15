Dos circuitos de Scalextric con mandos adaptados para personas con lesión medular se instalan en Parapléjicos

El Hospital Nacional de Parapléjicos instala dos circuitos de Scalextric con mandos adaptados para personas con lesión medular. - CARLOS MONROY

TOLEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP), centro perteneciente al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha instalado en su hall principal dos circuitos de Scalextric de la gama 'Competition Sales Race' con mandos especialmente adaptados para pacientes con lesión medular y problemas severos de movilidad.

Los circuitos permanecerán en el centro hasta el 18 de diciembre.

Gracias a estas adaptaciones, niños, jóvenes y adultos con lesión medular pueden disfrutar del clásico juego de carreras de manera autónoma e inclusiva, incluso cuando existen limitaciones motoras en las manos derivadas de una tetraplejia.

En esta iniciativa ha participado la marca Scalextric a través del programa 'Juntos creamos Futuro' de PitLane Network, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

La adaptación de los mandos a los niveles de lesión y la movilidad de la mano ha sido posible gracias al trabajo conjunto de varios servicios del HNP: la especialista de la Unidad Funcional de Extremidad Superior del Servicio de Rehabilitación, Dra. María Caballero; la terapeuta ocupacional M.ª Eugenia San Félix; el ingeniero de la Unidad de Biomecánica y Ayudas Técnicas, Javier Gil Castillo; y el equipo de la empresa Qinera, dedicada a las tecnologías de apoyo.

Tras agradecer la iniciativa a todas las personas y entidades implicadas, la directora del HNP, Mónica Alcobendas, ha afirmado que en este hospital "el juego no es solo entretenimiento, también es una herramienta terapéutica de primer orden que ayuda a que las personas con lesión medular, especialmente las más jóvenes, sigan disfrutando de manera lúdica más allá de la lesión medular, lo que tiene mucho que ver con la humanización del proceso asistencial".

El CEO de Scalextric, Luis Arnau, ha puesto el acento en la dimensión inclusiva y social del proyecto, destacando el valor de poder colaborar con un centro hospitalario de referencia.

En su intervención, ha subrayado que "el eje central de la iniciativa reside en facilitar el acceso al ocio a todas las personas, eliminando barreras y generando experiencias compartidas".

En definitiva, "el espíritu de Scalextric desde su fundación hace más de 60 años es unir gente, dar facilidad a que la gente pueda tener un momento de diversión", poniendo en valor el papel del juego como elemento de encuentro y bienestar, en este caso en un entorno hospitalario".

Por su parte, Pedro Fermín Flores, CEO de PitLane Network, ha subrayado "el valor del trabajo conjunto y la dimensión social del proyecto son la base para que esta acción sea un sueño hecho realidad y el colofón de la campaña que hace pocos meses presentábamos en el Hospital, Juntos Creamos Futuro".

Además, ha ensalzado la implicación del Hospital Nacional de Parapléjicos, de su equipo humano y de Scalextric, cuya aportación ha sido clave para materializar la iniciativa.

Asimismo, remarcó el compromiso sostenido de PitLane Network con proyectos de impacto social, orientados a fortalecer la cohesión entre empresas e instituciones y generar beneficios reales para las personas.

"Vamos a seguir soñando, trabajando e ilusionados con un futuro mejor para todos".

El diseño y las adaptaciones realizadas por el Servicio de Terapia Ocupacional mediante impresión 3D permiten que los mandos del Scalextric sean accesibles a pacientes con lesión medular cervical, superando así las dificultades de movilidad de la mano.

"Se han diseñado también mandos específicos pensados para personas con graves problemas de movilidad en las extremidades superiores, que pueden accionarse con el mentón. Es un claro ejemplo de cómo esta disciplina sanitaria promueve la salud, el bienestar y la autonomía de las personas mediante su participación activa en ocupaciones significativas", ha explicado la supervisora de Terapia Ocupacional del HNP, Mireia Ruiz.

El desarrollo de estos mandos se ha realizado siguiendo criterios biomecánicos.

"De este modo, el circuito se convierte en un escenario de ocio accesible que fomenta la participación activa de los pacientes, independientemente de su grado de discapacidad, y facilita la inclusión de familiares y acompañantes en una actividad compartida", ha señalado la responsable de la Unidad de Biomecánica y Ayudas Técnicas, Ana de los Reyes.

Este proyecto se enmarca en la apuesta del Hospital Nacional de Parapléjicos por la humanización de la atención sanitaria y el ocio inclusivo de las personas con lesión medular.

Las dos pistas de Scalextric se han instalado en una zona accesible del centro destinada a actividades lúdicas y terapéuticas, organizada por el área de Rehabilitación Complementaria.

Durante estos días, los circuitos formarán parte tanto de la rutina diaria de rehabilitación como de los tiempos de ocio de los pacientes pediátricos, jóvenes y adultos, contribuyendo a mejorar su motivación, participación y bienestar emocional.