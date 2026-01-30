Dos concejales del PP en el Ayuntamiento de San Clemente rompen la disciplina de voto y tumban el presupuesto municipal

Archivo - Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca) - DIPUTACIÓN DE CUENCA/EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos concejales del Partido Popular han tumbado los presupuestos del Ayuntamiento de San Clemente tras romper la disciplina de voto de su partido, que gobierna en la localidad.

El alcalde de San Clemente, Víctor Camacho, se encargó de desgranar las diferentes partidas del presupuesto municipal de este año. Tras este debate, se ha producido la votación en la que dos de los concejales del Partido Popular han votado en contra de los presupuestos, para sorpresa de un Camacho que ha pedido a los dos ediles díscolos, Antonio Huerta y Ana Mota, sus motivos para romper la disciplina de voto.

En respuesta, Huerta ha argumentado que "no han contado con nosotros" en la redacción del proyecto de presupuestos y que se han reducido partidas como la de festejos populares sin consensuar con el concejal responsable del área.

Tras escuchar a sus concejales, el alcalde ha zanjado la conversación diciendo que "este es el presupuesto que hay y la decisión mayoritaria del equipo de Gobierno". "Lo que no voy a cambiar son las partidas presupuestarias a cambio de un voto", ha añadido.

No es la primera vez en esta legislatura que se producen fisuras en el Grupo Popular de San Clemente, que en el 2025 llevaron a la dimisión del alcalde, Tomás Martínez, por las tensiones que había con su equipo de Gobierno.

"UN HECHO INÉDITO EN LA POLÍTICA MUNICIPAL"

En nota de prensa, el PSOE ha calificado el rechazo de los presupuestos municipales de 2026 con el voto en contra de dos concejales del Partido Popular contra su propio alcalde de un hecho "inédito en la política municipal" y que confirma la "profunda crisis interna" que atraviesa el partido que gobierna la localidad.

Desde el Grupo Municipal Socialista, su portavoz, Fernando Morales, ha señalado que esta situación es la consecuencia directa de una forma de gobernar "basada en la imposición, la falta de diálogo y la soberbia política" que demuestra el PP en toda la provincia.

"Se ha demostrado que su falta de diálogo y su soberbia han obligado a sus propios compañeros a votar en contra de los presupuestos, porque no han contado con ellos", ha afirmado.

Morales ha explicado que el alcalde ha elaborado unas cuentas "a su medida", sin consensuar ni escuchar a nadie. "No ha dialogado ni con el grupo de la oposición, el PSOE, ni siquiera con los concejales de su propio partido. Esa forma de gobernar es insostenible y acaba pasando factura", ha subrayado.

El portavoz socialista ha defendido la decisión adoptada por los ediles del PP que han roto la disciplina de voto, calificándola como "valiente pero correcta". "Les ha obligado a tomar una decisión difícil, pero necesaria: no apoyar unos presupuestos que habrían dejado a San Clemente anclado en el pasado, tal y como está ahora mismo, sin ambición, sin proyecto y sin futuro", ha indicado.

Este nuevo episodio se suma a la dimisión del anterior alcalde del Partido Popular, "que se vio obligado a abandonar el cargo tras la presión de sus propios compañeros", lo que confirma, según Morales, "un patrón de descomposición interna, incapacidad de gestión y ausencia total de liderazgo".

Desde el PSOE de San Clemente advierten de que esta inestabilidad "perjudica directamente a la ciudadanía, que sufrirá las consecuencias de no tener presupuestos, inversiones ni proyectos de futuro".

"San Clemente necesita un gobierno que dialogue, que planifique y que piense en el interés general, no un PP dividido, enfrentado consigo mismo y sin rumbo y si el alcalde no es capaz de hacerlo, que dimita", ha concluido Fernando Morales, reiterando la disposición del Grupo Municipal Socialista a trabajar por unos presupuestos y un proyecto de municipio que miren al futuro y respondan a las verdaderas necesidades de los vecinos y vecinas.