Alcalde San Clemente (PP) acusa a su partido de apoyar los presupuestos de Diputación Cuenca "a cambio de unos sueldos"

CUENCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Clemente, Víctor Camacho (PP), ha acusado en el último pleno del Ayuntamiento al Grupo Popular de la Diputación de Cuenca de apoyar los presupuestos provinciales "a cambio de unos sueldos".

El alcalde ha lanzado este reproche durante un pleno ordinario en el que el equipo de Gobierno no ha podido aprobar los presupuestos de San Clemente por el voto en contra de dos concejales del propio Grupo Popular que han roto la disciplina de voto.

Durante el debate, el Grupo Socialista ha destacado el entendimiento que hubo en la Diputación para aprobar las cuentas anuales, a lo que Camacho ha respondido que a él le da "pena que unos presupuestos se aprueben por unanimidad a cambio de unos sueldos".

"Me entristece que, a cambio de sueldos para diputados, se voten a favor de esos presupuestos provinciales", ha reiterado, para no dejar espacio a la ambigüedad y criticar unas cuentas de la Diputación que, en su opinión, no benefician a los sanclementinos, lo que le ha llevado a solicitar una reunión con el presidente de la Institución, Álvaro Martínez Chana.

Tras este debate, se ha producido la votación en la que dos de los concejales del Partido Popular han votado en contra de los presupuestos, para sorpresa de un Camacho que ha pedido a los dos ediles díscolos, Antonio Huerta y Ana Mota, sus motivos para romper la disciplina de voto.

En respuesta, Huerta ha argumentado que "no han contado" con ellos en la redacción del proyecto de presupuestos y que se han reducido partidas como la de festejos populares sin consensuar con el concejal responsable del área.

No es la primera vez en esta legislatura que se producen fisuras en el Grupo Popular de San Clemente, que en el 2025 llevaron a la dimisión del alcalde, Tomás Martínez, por las tensiones que había con su Equipo de Gobierno.