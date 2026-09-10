Dos detenidos tras desmantelar una plantación 'indoor' con 585 plantas de marihuana en Talavera de la Reina

La Policía Nacional desmantela una plantación 'indoor' con 585 plantas de marihuana en Talavera de la Reina - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado en Talavera de la Reina (Toledo) un cultivo intensivo de cannabis oculto en una vivienda del barrio del Patrocinio que albergaba 585 plantas de marihuana. Fruto de esta operación, se ha detenido a dos personas como presuntas responsables de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Los agentes de la Policía Nacional especializados en la investigación de los delitos contra el tráfico de drogas en Talavera de la Reina y su comarca, recabaron una serie de indicios que apuntaban a la existencia de un cultivo ilegal de cannabis ubicado en el barrio del Patrocinio, por lo que a mediados del mes de julio iniciaron una operación que permitió localizar el inmueble exacto en el que se podría estar albergando dicha plantación.

Tras identificar a los dos presuntos responsables de dicho cultivo, el pasado 3 de septiembre se procedió a su detención y se realizó un registro en la vivienda en la que se incautaron 585 plantas de cannabis, así como diferentes instrumentos para su cultivo, según ha informado la Policía en nota de prensa.

A ambos se les imputa también la comisión de un delito de defraudación de fluido eléctrico, ya que la vivienda en la que habían establecido la plantación, también realizaron una acometida ilegal para recibir suministro de la red de fluido eléctrico con la que habrían defraudado unos 16.500 euros.