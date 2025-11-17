Dos detenidos en Hellín por amenazar con un arma de fuego a dos personas para que les transfirieran 600 euros

ALBACETE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Hellín a dos varones como presuntos autores de un delito de detención ilegal y extorsión, hechos que cometieron cuando encerraron a sus dos víctimas en un local y, amenazándoles con un arma de fuego, les obligaron a realizar una transferencia de 600 euros.

Los hechos se desarrollaron cuando los presuntos autores concertaron una cita con las víctimas, con quienes anteriormente habían mantenido relaciones comerciales y laborales, pidiéndole que se desplazasen a la localidad de Hellín para realizar una supuesta instalación eléctrica en unas viviendas, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Una vez en el lugar, les amenazaron con un arma de fuego y les obligaron a introducirse en el interior de un local, en el que quedaron encerrados y sin posibilidad de salir. Durante el tiempo que permanecieron recluidos llegaron a temer por sus vidas, ya que estuvieron recibiendo amenazas hasta que accedieron a realizar una transferencia de 600 euros.

Una vez que les dejaron en libertad, acudieron a la Policía Nacional para presentar la denuncia. Los investigadores identificaron a los presuntos autores y en el registro del domicilio de uno de los implicados han podido recuperar el arma utilizada para cometer el hecho, que resultó ser una pistola de balines, si bien su aspecto era muy real.

También se le ha intervenido un arma larga, una réplica de un subfusil AK-47 y un perro que había sido sustraído de un centro de recuperación de animales de la localidad de Hellín, siendo entregado posteriormente a dicho centro.

Ambos han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de extorsión y detención ilegal.