Dos detenidos tras incautarles en Fuentealbilla 32 gramos de cocaína lista para su distribución y venta

La Guardia Civil de Albacete detiene a dos personas por un delito contra la salud pública. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Puestos de Fuentealbilla y Villamalea, pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, han detenido a dos vecinos de la localidad valenciana de Aladaia, de 44 y 45 años de edad, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas tras incautarle 32 gramos de cocaína, lista para su distribución y venta.

Con el estupefaciente incautado a los detenidos se habrían obtenido unas 925 dosis, cuya introducción en el mercado ilícito se ha evitado con esta actuación de la Guardia Civil y que esta droga fuera consumida por nuestros ciudadanos.

Efectivos de la Guardia Civil identificaron a los dos ocupantes de un vehículo que circulaba por la carretera CM-322, dentro del término municipal de Fuentealbilla, donde efectivos de la Benemérita habían instalado un dispositivo operativo encaminado a garantizar la seguridad ciudadana y así mismo evitar el tráfico de drogas y otro tipo de sustancias estupefacientes.

Al generar ciertas dudas a los agentes de servicio sobre la forma de actuar de ambas personas durante su identificación, se realizó un registro tanto de sus pertenencias como del interior del vehículo, localizando entre sus pertenencias una bolsa que contenía una sustancia blanquecina, con un peso de 32 gramos, que tras someterla a un narcotest resultó ser cocaína.

Con motivo de esta actuación, ambas personas resultaron detenidas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, siendo trasladadas a las dependencias policiales para la instrucción de las pertinentes diligencias. Plan contra el tráfico minorista de drogas en lugares de ocio y diversión Esta actuación se enmarca dentro de los servicios que la Guardia Civil de Albacete tiene activados para la detección y erradicación de puntos de producción, venta y distribución de sustancias estupefacientes en zonas de ocio y diversión, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con las personas detenidas, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad albaceteña de Casas Ibáñez, que ha entendido de las actuaciones.

Estas dos personas podrían enfrentarse a unas penas de prisión de 3 a 6 años, según establece el artículo 368 del Código Penal, para los delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas.