Dos escuelas infantiles municipales atenderán a menores de 3 años este verano en Albacete gracias al 'Corresponsables' - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Plan Corresponsables del Ayuntamiento de Albacete va a ampliarse durante el próximo verano, de modo que dos escuelas infantiles municipales van a atender a menores de tres años, según ha acordado la Comisión Informativa de las Personas.

La concejala de Mujer e Igualdad, Gala de la Calzada, ha informado que "entre el 11 y el 15 de mayo se podrá solicitar la participación en el proyecto Centro Corresponsables en julio y agosto, y también en el proyecto Canguras entre julio y septiembre".

Para ampliar la oferta del servicio durante el verano, va a modificarse el contrato de gestión de los centros Corresponsables, con un coste para el Ayuntamiento de más de 80.000 euros. De ese modo se podrá atender a menores de entre cinco meses y 3 años en horario de mañana, complementando también el proyecto Escuelas de Verano del Ayuntamiento.

De la Cazada ha señalado que "gracias a la subvención del Instituto de la Mujer para el programa Corresponsables, durante julio y agosto se contará con 15 monitoras/es y dos limpiadoras/es, lo que permitirá prestar el servicio de 8.00 a 15.00 en las Escuelas Infantiles 'Los Almendros' y 'Paseo de la Cuba', para llegar al máximo posible de beneficiarios".

ASOCIACIONES JUVENILES

La también concejala de Juventud ha informado de una línea de ayudas dotada con 12.000 euros, que ha sido aprobada en la Comisión de las Personas e Igualdad y que está destinada a asociaciones juveniles con actividad en el municipio.

Las subvenciones van destinadas a asociaciones juveniles, secciones juveniles y entidades sin ánimo de lucro prestadoras de servicios a la juventud, y financiarán tanto sus proyectos como el mantenimiento de las mismas. Según la concejala, "el éxito de la convocatoria es un síntoma de la pujanza de las entidades y asociaciones juveniles en la ciudad".

Los proyectos de promoción de la juventud deben desarrollarse en la ciudad de Albacete o sus pedanías, con acciones socio educativas, recreativas, de tiempo libre, culturales, de información y asesoramiento para jóvenes, de formación, de participación juvenil o de cualquier otro tipo. También se tendrá en cuenta la promoción de la igualdad de oportunidades y el enfoque de género, y las ayudas se concederán por prorrateo entre los proyectos presentados, según criterios de valoración como la experiencia de las entidades o su compromiso de colaboración con el negociado de Juventud del Ayuntamiento.

Los proyectos podrán ser subvencionados hasta con un 100% de su coste, aunque la subvención máxima por entidad no podrá superar los 2.000 euros. Las ayudas son compatibles con otras provenientes de otras entidades o administraciones siempre que no se exceda el coste total del proyecto.