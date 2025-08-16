Dos heridos graves tras caer desde un parapente a una zona de difícil acceso en Alarilla (Guadalajara)

GUADALAJARA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas --un hombre de 45 años y una mujer de 35 años-- han resultado heridas graves tras caer desde un parapente a un lugar de difícil acceso en la zona de vuelo de La Muela, dentro de la localidad guadalajareña de Alarilla.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 17.54 horas de este viernes.

Los dos heridos fueron rescatados uno a uno por el helicóptero de rescate de la Guardia Civil, que les llevó a una zona desde les atendieron médicos de urgencias y los bomberos pudieron porterales hasta las dos UVI que les trasladaron a cada uno de ellos al Hospital de Guadalajara.

En el operativo participaron la Guardia Civil, un helicóptero de rescate de la Benemérita, los bomberos de Azuqueca de Henares, dos UVIs y médicos de urgencias.