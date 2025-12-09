Dos heridos graves tras la colisión entre una furgoneta y un camión en Villanueva de la Jara (Cuenca)

Archivo - HELICOPTERO SESCAM - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos este martes tras la colisión frontal entre una furgoneta y un camión que transportaba estiércol a la altura del kilómetro 56 de la CM-2020, en Villanueva de la Jara (Cuenca).

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha recibido a las 11.00 horas.

Ambos conductores, de 26 y 40 años, han quedado atrapados en el interior de los vehículos, teniendo que ser desencarcelados por los bomberos de Motilla del Palancar, y siendo trasladados posteriormente por sendos helicópteros sanitarios al Hospital General Universitario de Albacete.

En el lugar, además de los bomberos y los helicópteros, han estado un médico de urgencias, una ambulancia de urgencias, una UVI y personal de obras públicas, ya que la vía ha quedado cortada a consecuencia del accidente.