Dos hombres afectados por un incendio en una granja de gallinas de Motilla del Palancar (Cuenca) - BOMBEROS DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han tenido que ser trasladados a centros sanitarios por un incendio en una granja de gallinas de Motilla del Palancar (Cuenca), según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El suceso ha tenido lugar a las 15.38 horas y los afectados son dos varones de 40 y 44 años. El primero de ellos ha sido trasladado, en UVI, al Centro de Salud de la localidad conquense. El segundo, en ambulancia al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.

El incendio quedó extinguido a las 20.10 horas. Al lugar también se han desplazado agentes de la Guardia Civil y bomberos de Motilla del Palancar.