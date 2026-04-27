Dos hombres heridos tras la caída de un árbol en la vía pública en una calle de Argés

Hospital Universitario de Toledo - JCCM

TOLEDO 27 Abr. (EUORPA PRESS) -

Dos hombres, ambos de 45 años, han resultado heridos este lunes tras la caída de un árbol en la vía pública, en la calle Soria de la localidad toledana de Argés.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 13.11 horas.

Uno de los dos hombres ha quedado atrapado y se ha necesitado de la intervención de los bomberos. Ambos han sido trasladados hasta el Hospital General Universitario de Toledo. Al lugar también han acudido efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia de soporte y una UVI.