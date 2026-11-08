Dos hombres resultan heridos por arma blanca durante una pelea en plena calle en Almansa

Archivo - Sucesos.- Heridos tres trabajadores tras precipitarse desde un tejado en Almansa - JCCM - Archivo

ALBACETE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 30 y 33 años, han resultado heridos por arma blanca durante una pelea en plena calle en Almansa (Albacete), según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región recibía el aviso a las 02.28 horas de este domingo desde la Calle San José y la Avenida de Ayora.

Los dos heridos fueron trasladados al hospital de Almansa. Además de una ambulancia de soporte y una UVI, hasta el lugar se desplazaron un médico de urgencias y efectivos de la Policía Local y Guardia Civil.