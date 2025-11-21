Dos investigados usurpar la identidad de dos vecinos de Pozohondo y de Aguas Nuevas en juegos online

ALBACETE 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han investigado a dos personas vecinas de Madrid, de 31 y 32 años de edad, como presuntas autoras de un delito de usurpación de estado civil, tras el alta de una falsa identidad en casinos online.

La Guardia Civil de Albacete tuvo conocimiento de dos posibles fraudes en apuestas de casinos online donde, al parecer, los autores habrían utilizado la identidad de dos vecinos de las localidades albaceteñas de Pozohondo y de Aguas Nuevas para inscribirse en las plataformas y no declarar los beneficios obtenidos en las apuestas.

Durante las investigaciones practicadas por la Guardia Civil se pudo averiguar cómo dos personas habían obtenido datos personales de las víctimas, utilizándolos para darse de alta en casinos virtuales y no declarar a su nombre los ingresos, ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

En el caso de Pozohondo, los beneficios ascendían a 705 euros, y en el caso de Aguas Nuevas a 909 euros. Las víctimas se percataron de la usurpación de su identidad, cuando realizaban gestiones para preparar sus declaraciones de la Renta del año 2024, y la Agencia Tributaria les notificó que debían tributar por ingresos obtenidos en casinos virtuales en ese ejercicio fiscal, al no haber sido declarados en su momento.

MODUS OPERANDI

El modus operandi utilizado por los autores era el de crear cuentas en casinos online, utilizando la identidad de las víctimas, para que al recibir los beneficios que le reportaban las apuestas, que sacaban rápidamente de sus cuentas, sus datos no figurasen en los registros del casino, eludiendo así el pago de los impuestos que le corresponderían.

Esta actividad delictiva tiene mucha repercusión, ya que, según los datos del Ministerio de Consumo, en 2024 se presentaron más de 7.700 denuncias por este mismo tipo de delitos.

Las diligencias, instruidas por efectivos de la Guardia Civil de Pozohondo y Aguas Nuevas, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la capital albacetense.