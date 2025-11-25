Dos Medallas de Oro de la WBWE de Ámsterdam valorizan el capital humano de la bodega San Dionisio de Fuente Álamo

ÁMSTERDAM (PAÍSES BAJOS)/ALBACETE, 25 Nov. (De Laura Gómez del Barrio para EUROPA PRESS) -

Las dos Medallas de Oro con las que la bodega San Dionisio de Fuente Álamo se ha subido al podio de la World Bulk Wine Exhibition (WBWE) de Ámsterdam valorizan la mejor baza que tiene esta cooperativa: su capital humano, formado por cerca de 450 socios.

"Los premios siempre suponen un orgullo, sobre todo porque reconocen el trabajo de todo el equipo de la bodega, empezando por los agricultores y socios, que es la base principal".

Así lo ha indicado Jerónimo García, enólogo de la bodega, en declaraciones a Europa Press, poco antes de presentar en el RAI de Ámsterdam sus caldos de Monastrell 12 Meses y Petit Verdot por los que han sido reconocidos a los visitantes.

Preguntado por la magia de estos caldos que ha conquistado a un jurado de expertos, García pone el foco en la calidad de las uvas y en el trabajo de los viticultores de esta cooperativa.

"El esfuerzo que están haciendo es muy grande, porque la situación actual es complicada", reconoce el enólogo de esta bodega, ubicada en una zona en la que la sequía merma producciones.

Pero las adversidades climáticas no son impedimento para que estos caldos albaceteños se sitúen entre los mejores del mundo. "Llevamos mucho años compitiendo en la World Bulk Wine Exhibition. El año pasado tuvimos premio con el Petit Verdot".

Estos galardones, relata, sirven de acicate para seguir trabajando, pues los últimos ejercicios no han sido muy halagüeños. "Venimos de años bastante malos, con cosechas muy cortas, por sequía y pedriscos".

No obstante, este año la producción de la cooperativa ronda los 13 millones de litros, cifra parecida a la del ejercicio anterior.

"El año pasado lo vendimos casi todo, porque siempre hay que guardar un poco para el tema de enlaces de campaña. Esperamos volver a vender todo, y si es posible a mejor precio".

Sin duda su presencia en la feria de Ámsterdam, epicentro del comercio del vino a granel, contribuirá a agrandar los números de esta bodega albaceteña, cuyo estand no ha parado de recibir visitas.