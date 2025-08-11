Dos medios terrestres siguen trabajando contra el fuego de La Huerce, originado el pasado viernes

GUADALAJARA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de dos medios terrestres siguen trabajando en las labores de extinción del incendio forestal iniciado el pasado viernes en La Huerce (Guadalajara), que quedó controlado el sábado, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta (Fidias).

El fuego fue detectado el viernes sobre las 12.50 horas por un vigilante fijo, y en el operativo han llegado a estar desplegados un total de 45 medios, 13 de ellos aéreos, y hasta 193 personas.

Aún se desconoce el volumen de hectáreas totales afectadas por las llamas en la zona de arbolado de Valdepinillos, en el término municipal de la localidad alcarreña, pero la gravedad de la situación obligaba el sábado a decretar el Nivel 1 de situación operativa, llegando a causar la suspensión del paso de vehículos por la CM-1006 ante el riesgo causado por el humo.