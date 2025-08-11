Dos aviones anfibio de C-LM se unen a las tareas de extinción de los fuegos de CyL. - JCCM

TOLEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Sostenible, dentro del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam), ha movilizado dos aviones anfibio que ha solicitado el Gobierno de Castilla y León para colaborar en las tareas de extinción de los fuegos de Llamas de Cabrera y Cervera del Pisuerga.

Así lo ha señalado el director general de Calidad Ambiental, Tomás Villarrubia, que ha visitado el Centro Operativo Regional del dispositivo de incendios forestales Infocam.

"El fuego es un enemigo que no tiene color político al que todos tenemos que combatir con todos los medios que tengamos a nuestro alcance".

Según informa el Gobierno regional, Villarrubia ha querido advertir a la ciudadanía del extremo riesgo de incendio forestal que está habiendo estos días en Castilla-La Mancha debido a la intensidad de la ola de calor que está afectando a la región y a gran parte del país desde la semana pasada.

Y ha hecho un llamamiento para extremar las precauciones en el medio natural pues "con las condiciones actuales, de intenso calor y fuertes rachas de viento, cualquier chispa puede originar un gran incendio forestal por lo que debemos evitar cualquier actividad que suponga un riesgo de ignición".