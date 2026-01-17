Dos menores resultan heridas tras quedar atrapadas en el incendio de una vivienda de Calera y Chozas

Archivo - Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera - JCCM - Archivo

TOLEDO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos menores de 9 y 17 años de edad ha resultado heridas este sábado por inhalación de humo y quemaduras tras quedar atrapadas en el incendio que ha tenido lugar en una vivienda de dos plantas de la calle San Pedro del municipio toledano de Calera y Chozas.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 11.25 horas.

Las dos menores han sido rescatadas por los vecinos y los bomberos de Belvís de la Jara y Talavera de la Reina han extinguido el fuego. Posteriormente han sido atendidas por una UVI y trasladadas por una ambulancia de Soporte Vital Básico al Hospital de Talavera de la Reina.