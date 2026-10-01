Dos personas investigadas por estafar 24.000 euros a otra de Albacete haciéndose pasar por una empresa

Archivo - Sucesos.- Cuatro investigados por estafar 6.000 euros a un vecino de Tobarra al comprar un camión por Internet - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALBACETE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación 'Mothma', han investigado a una persona de 21 años de edad, vecina de la localidad sevillana de Mairena de Aljarafe, y a otra de 27 años, vecina de la localidad toledana de Talavera de la Reina, como presuntas autoras de los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Las investigaciones comenzaron en el mes de marzo de 2025, cuando una persona denunció ante la Guardia Civil de Almansa haber recibido un correo electrónico, supuestamente de una empresa con la que mantenía relaciones comerciales, en la que le reclamaba el pago de una factura atrasada por valor de 24.279 euros indicándole que hiciera el pago.

En este correo, informa el instituto armado, los autores indicaban un número de cuenta donde abonar el dinero, y que según pudieron conocer más tarde los agentes encargados de las investigaciones pertenecía a una de las personas que finalmente resultó investigada y no a la empresa donde se debía liquidar lo adeudado.

Una vez abonado este importe, la víctima contactó con la empresa a la cual adeudaba esta cantidad, informándole que no habían recibido el pago, momento en el cual se percató de la estafa.

¿QUÉ ES EL DELITO CONOCIDO COMO ESTAFA DEL BEC?

La modalidad conocida como Business E-mail Compromise (BEC) consiste en la manipulación de comunicaciones profesionales mediante correos electrónicos que aparentan proceder de empresas o personas de confianza.

Los ciberdelincuentes logran engañar a la víctima para que realice pagos a cuentas bancarias controladas por ellos, desviando así los fondos de operaciones comerciales legítimas.

UNA ESTAFA DE 24.279 EUROS

Fruto de las gestiones realizadas por los agentes de la Benemérita, se pudo determinar que el dinero estafado fue transferido entre distintas cuentas bancarias, lo que permitió investigar a dos personas relacionadas con los hechos.

Los implicados habrían realizado diversos movimientos con el dinero para dificultar el rastreo de los fondos por parte de los agentes. No obstante, la rápida actuación de los agentes hizo posible bloquear las cuentas implicadas antes de que los fondos desaparecieran, logrando recuperar la totalidad de los 24.279 euros y evitando un importante perjuicio económico para la víctima.

DILIGENCIAS POLICIALES

Las diligencias, instruidas por el Equipo@ de la Guardia Civil de Albacete, fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza número 2 de la localidad albaceteña de Almansa, que ha entendido de los hechos.