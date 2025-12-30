Dos Planes de Actuación Integrados movilizarán más de 12 millones de euros en comarcas de Albacete

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, junto a la diputada de Fondos Europeos, Yolanda Ballesteros. - DIPUTACIÓN

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, junto a la diputada de Fondos Europeos, Yolanda Ballesteros, ha dado a conocer los detalles de los dos Planes de Actuación Integrados (PAIs), que van a movilizar 12.150.760 euros en la provincia con cargo a fondos Feder a través del Gobierno de España, cuyas resoluciones ya son definitivas.

Por un lado, Cabañero ha explicado que el PAI 'Sacam', para la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, dotado con 5.000.000 euros, está enfocado al reto demográfico y a la innovación rural e incluye a los 25 municipios de la comarca.

Y por otro, el PAI del Área Urbana Funcional de La Roda, con una financiación de 7.150.760 euros, impulsará el desarrollo urbano sostenible y la mejora de servicios e infraestructuras públicas en 8 localidades.

El Gobierno provincial ha logrado la financiación de estos dos planes desde convocatorias distintas (la primera procedente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y la segunda del de Hacienda), pero con un objetivo común: la cohesión territorial, "hacer que todos los territorios y su ciudadanía, viva donde viva, tengan las mismas oportunidades".

Ambos planes están financiados al 85 por ciento por fondos FEDER y el 15 por ciento restante por la Diputación, que asume íntegramente la cofinanciación, así como la ejecución y la justificación de la mano de los municipios para que ninguno quede fuera por falta de estructura, "de modo que los ayuntamientos no tendrán que aportar ni un sólo euro", como ha señalado el presidente de la Institución.

Además, los fondos movilizados podrían incluso ampliarse hasta los 15 millones de euros, en función del ritmo de ejecución y de posibles remanentes a nivel estatal a partir de 2027, y Cabañero ha remarcado que "en esta 'Casa' nos hemos preparado para cumplir y atraer más dinero".

En este sentido, ha detallado que el horizonte común de ejecución y justificación de las actuaciones se sitúa en el 31 de diciembre de 2029, con la previsión de que las primeras acciones comiencen a ser visibles a partir de la primavera de 2026, según ha trasladado la Diputación por nota de prensa.

Además, Cabañero ha defendido que Europa es "un modelo de convivencia, libertades y oportunidades, pero también de cooperación, y eso es algo que en esta provincia sabemos bien", y ha dejado claro que desde la Diputación se ha trabajado para que pueda llegar a todos los municipios, remarcando "que la puerta de entrada de los Ayuntamientos a Europa en esta provincia, especialmente para los municipios más pequeños, es la Diputación de Albacete".

Una institución que ha puesto a disposición de las localidades la estructura técnica, la capacidad de gestión y la solvencia financiera, "trabajando de forma transversal", en el marco de una institución saneada y sin deuda.

"Para nosotros éste es el municipalismo de verdad; el que hace que las oportunidades lleguen a todos y cada uno de nuestros ayuntamientos", ha afirmado el presidente provincial, advirtiendo también que "la despoblación no se combate con lamentos; se combate con acciones y garantizando derechos, y con estos planes vamos a garantizar el abastecimiento del ciclo del agua, energía más barata, servicios públicos mejores, espacios culturales vivos, oportunidades para jóvenes y mujeres en los entornos rurales, y una comarca que se mira con orgullo y con capacidad para hacer más fácil la vida a sus vecinos".

Por su parte, la diputada de Fondos Europeos, Yolanda Ballesteros, que ha explicado pormenorizadamente estos Planes de Actuación Integrados, ha destacado que han obtenido una alta valoración gracias a su solidez técnica y al trabajo previo que desde el Gobierno provincial se viene realizando a través de sus estrategias locales de Agenda 2030, señalando también la planificación previa con los ayuntamientos y la sensibilidad de Europa y del Gobierno de España.

"Cuando llegan fondos europeos la Diputación no parte de cero, ya tenemos un diagnóstico vivo, prioridades claras y una hoja de ruta alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible", ha señalado.

Así, el PAI 'Sacam', para la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, está diseñado como "un plan piloto, innovador, experimental y replicable, con la idea de ensayar soluciones que funcionen y se puedan replicar en otras zonas rurales de España", y beneficiará a los municipios de la comarca: Alcadozo, Alcaraz, Balazote, El Ballestero, Bienservida, El Bonillo, Casas de Lázaro, Cotillas, La Herrera, Lezuza, Masegoso, Munera, Ossa de Montiel, Peñascosa, Peñas de San Pedro, Povedilla, Pozohondo, Pozuelo, Robledo, Salobre, San Pedro, Vianos, Villapalacios, Villaverde de Guadalimar y Viveros.

En concreto, se actuará en dos ejes, con 2.500.000 euros en cada uno de ellos.

Uno es el medio ambiente y la gestión ecológica del territorio y el otro es la Vía Verde del Renacimiento en su tramo de la Sierra de Alcaraz, como ha señalado Ballesteros, quien ha explicado cómo va a repercutir en el territorio.

Así, ha apuntado que se va a actuar en materia de seguridad y eficiencia hídrica en captaciones más eficientes e inteligentes para garantizar el abastecimiento y reducir pérdidas; en un proyecto piloto en depuración natural con filtros verdes para núcleos de población pequeños; y en energía y resiliencia, para conseguir un alumbrado público autosuficiente, que reduce coste y hace a los municipios más autónomos.

Del mismo modo, se va a trabajar para convertir la Vía Verde del Renacimiento en una columna vertebral de la comarca, impulsando el cicloturismo, la movilidad verde y el turismo itinerante, así como medidas de protección de biodiversidad, al tiempo que se ahondará en el oleoturismo y la identidad productiva, buscando dinamizar el sector oleícola en clave cultural, económica y territorial.

Por su parte, el PAI del Área Urbana Funcional de La Roda actuará en Barrax, Fuensanta, La Gineta, Minaya, Montalvos, La Roda, Tarazona de la Mancha y Villalgordo del Júcar.

Y es en este plan en el que cabe la posibilidad de ver aumentada la cuantía si en 2027 se tiene ejecutado el 40 o 50 por ciento de la actuación, como es "la ambición de la Diputación", favoreciendo que se puedan alcanzar los 10 millones de euros solicitados inicialmente.

También está integrado por dos grandes proyectos que vienen a reforzar servicios públicos e infraestructuras sociales, educativas, culturales y deportivas, y a favorecer la transición ecológica y la resiliencia climática en materias claves, como la energía, con la instalación de paneles solares en edificios y pozos de bombeo; el agua, con la renovación de las redes y los sistemas de telemetría y automatización para detectar fugas; la prevención de inundaciones; o la restauración ambiental.

Finalmente, Balesteros ha explicado que los diferentes servicios provinciales ya están trabajando de forma coordinada y transversal y ha dejado claro que "lo que Europa nos pide es que los ODS se conviertan en mejoras reales para la gente y eso vamos a hacer con estos planes; vamos a conectar la política europea con el día a día de nuestros municipios, transformando los fondos europeos en soluciones tangibles para la ciudadanía".