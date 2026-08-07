Dos rescatados y hospitalizados tras caer su coche por un barranco de 35 metros de altura en Alcalá del Júcar

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 53 de la CM-3201. - EUROPA PRESS

ALBACETE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido hospitalizadas tras sufrir una salida de vía y caer por un barranco de 35 metros de altura el vehículo en el que iban en Alcalá del Júcar, Albacete. Se trata de un hombre y una mujer, de 66 años ambos, que han tenido que ser rescatados con la ayuda de un helicóptero medicalizado del Sescam y un helicóptero de la Comunidad Valenciana.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 16.24 horas en el kilómetro 53 de la CM-3201, en el límite municipal de Alcalá, cuando el vehículo ha sufrido una salida de vía precipitándose.

Tras ser rescatados en el operativo en el que han participado los dos helicópteros junto a bomberos del Parque de Casas Ibáñez, las dos víctimas han sido trasladadas por ambulancia de soporte vital básico, junto al personal médico del helicóptero del Sescam, al Hospital Universitario de Albacete.

Junto a los equipos de rescate y las ambulancias, han participado agentes de la Guardia Civil y un equipo médico de urgencias.