Driebes y la Diputación impulsan la adquisición de los terrenos de la antigua ciudad romana de Caraca

Archivo - Yacimiento del Cerro de la Virgen de la Muela en Caraca. - JCCM - Archivo

GUADALAJARA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación provincial de Guadalajara destinará 35.000 euros a la adquisición de los terrenos donde se asienta la ciudad romana de Caraca, con el objetivo de apoyar la continuidad de las excavaciones arqueológicas en este enclave.

Esta aportación económica, tal y como ha señalado la diputada de Cultura, Sabrina Escribano, representa el 50 por ciento de la cantidad que necesita el Ayuntamiento de Driebes para comprar los terrenos que albergan el núcleo principal de la ciudad romana y, con ello, garantizar su protección, posibilitar nuevas excavaciones arqueológicas y compartir con la sociedad este legado histórico, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

El apoyo económico de la Diputación se realiza en el marco de la campaña de micromecenazgo 'Salvemos la ciudad romana de Caraca', una iniciativa que el Ayuntamiento de Driebes, en colaboración con el Equipo Arqueológico Caraca y la asociación Hispania Nostra, acaba de poner en marcha con el objetivo de recaudar los fondos necesarios para adquirir los terrenos privados donde, según estudios previos, se localizan el centro neurálgico de la ciudad romana y su foro, así como proseguir con nuevas investigaciones arqueológicas que permitan profundizar en el conocimiento de la historia de la zona.

La presentación de esta acción ha tenido lugar en el salón de actos del Museo provincial de Guadalajara, en un acto en el que sus impulsores han puesto de relieve la importancia que este proyecto tiene para la provincia, al tratarse del único yacimiento romano de estas características descubierto hasta la fecha.

En ese contexto, Sabrina Escribano ha destacado que los trabajos desarrollados en los últimos años en el cerro de la Virgen de la Muela han confirmado la "extraordinaria relevancia de Caraca", lo que justifica la continuidad de las excavaciones, así como la necesidad de su protección y difusión, aspectos fundamentales para profundizar en el conocimiento de la época romana en Guadalajara y en el trazado de sus principales vías de comunicación.

La diputada de Cultura ha recordado que la Diputación lleva respaldando este proyecto desde 2019 mediante la firma de convenios anuales, si bien "la actual situación ha hecho necesario un esfuerzo adicional por parte de la Institución provincial para asegurar la continuidad de las excavaciones y la adecuada conservación de este patrimonio para que pueda ser disfrutado por futuras generaciones".

Por ello, Sabrina Escribano ha expresado su deseo de que la campaña de micromecenazgo alcance su objetivo y apeló a la implicación conjunta de ciudadanos, instituciones y entidades para proteger y garantizar el futuro de Caraca.

Las aportaciones económicas pueden realizarse en la plataforma de Hispania Nostra.