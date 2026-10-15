EAPN C-LM apunta a la vivienda como factor clave de la exclusión social en su XVI Informe 'El Estado de la Pobreza'

Presentación del XVI Informe 'El Estado de la Pobreza' de EAPN Castilla-La Mancha. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y/o la Exclusión Social (EAPN) en Castilla-La Mancha ha presentado este jueves su XVI Informe 'El Estado de la Pobreza', apuntando al coste de la vivienda como uno de los principales factores que condiciona la situación económica e impulsa la exclusión social de las personas con menos ingresos.

Durante la presentación del informe en Toledo, la presidenta de de EAPN Castilla-La Mancha, Mar González, acompañada por el gerente de la entidad, Raúl del Viso, y la técnica de proyectos, Irene Sergio, ha subrayado que "detrás de todas estas cifras hay personas y familias y no deberíamos estar hablando de que en Castilla-La Mancha somos la segunda comunidad autónoma más pobre".

Así, ha destacado el efecto del coste de la vivienda, como "el factor clave que agrava la pobreza". En este sentido, ha arrojado el dato de que dos de cada tres personas que residen en una vivienda de alquiler a precio de mercado están en riesgo de pobreza o exclusión social. Un dato que contrasta con el porcentaje de riesgo de exclusión de las personas que residen en una vivienda en propiedad, que desciende al 26,6%.

González ha incidido asimismo en que "todo el sistema de protección social que existe en el estado y la ccaa hacen que estos datos no sean aún peores".

El impacto del precio de la vivienda afecta especialmente a las personas en situación de pobreza, cuya tasa se sitúa en la región en el 25,9%. En este sentido, el informe apunta que estas personas destinaban el 30,2% de sus ingresos a la vivienda como promedio, frente al conjunto de la población de la región, que destinaba un 16,2%.

También destaca un aumento de los problemas para hacer frente a los gastos de mantenimiento de la vivienda, aumpentando en 1,2 puntos el volumen de personas que han sufrido retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, hasta el 12,2%. Un dato por encima de la media estatal, situada en el 10,6%.

En cuanto a los consumos domésticos de primera necesidad, el 19,3% de la población de la región ha tenido problemas para abordar el coste de la calefacción.

Por otra parte, Mar González ha apuntado al dato de riesgo de pobreza y exclusión social, situado en el 34%, exponiendo que constituyen "una tímida mejoría" respecto a los datos de 2024, que situaban la tasa en el 34,2%.

FACTOR DE GÉNERO Y EDAD EN LAS TASAS DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

La presidenta de EAPN ha incidido en que el informe señala una vez más que "la pobreza afecta a las mujeres, más que a los hombres", marcando una diferencia del 5,7% entre hombres y mujeres. "Esa pobreza suele aterrizar más en hogares monoparentales y en zonas rurales", ha señalado Mar González, apuntando también a los entornos familiares con personas con discapacidad.

También ha advertido que "el dato de probreza infantil" supone una gran preocupación, aumentando la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social entre los menores de 18 años hasta el 43,4% en Castilla-La Mancha en 2025, "2,3 puntos más con respecto al año 2024".

En el segmento menor de edad el dato de pobreza severa se sitúa en el 15,4%, y al 12,3% de las personas que viven con menores económicamente dependientes, frente al 5,3% de hogares sin menores.

UNA EVOLUCIÓN LEJANA A LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030

Por su parte, Irene Sergio ha desglosado varios de los indicadores de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, advirtiendo que muestran un resultado alejado de los objetivos de la Agenda 2030. En este sentido, ha advertido de que existe una desviación de 10 puntos en la tasa, frente a las proyecciones y objetivos que marcaban para 2025.

Asimismo, ha apuntado que la renta media de Castilla-La Mancha se sitúa en los 13.387 euros, un aumento de 1.030 euros con respecto a 2024. Sin embargo, ha advertido, "no supone un incremento real del poder adquisitivo, teniendo en cuenta el IPC".

Irene Sergio también ha incidido en el peso de las ayudas y el soporte del estado de bienestar, apuntando que, excluyendo el factor de transferencias del estado, el dato de pobreza severa se triplica. Concretamente, en Castilla-La Mancha, estas transferencias evitan que un 21,8% de la población caiga en situación de pobreza, un 14,8% gracias al sistema de pensiones y un 7% gracias al resto de prestaciones.

A pesar de ello, el informe destaca que aún se dan dificultades para que las prestaciones lleguen a todas las personas que las necesitan. Así, destaca que un 60,3% de la población de Castilla-La Mancha que cumple los requisitos para recibir el Ingreso Mínimo Vital no lo percibe.

NECESIDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE VIVIENDA Y EMPLEO

Tras analizar los datos, la EAPN ha señalado una serie de reivindicaciones, centradas en el acceso a una vivienda asequible y adecuada.

En este sentido, Raúl del Vigo ha advertido que "la vivienda pública es uno de los factores clave", subrayando la necesidad de más y mejores políticas de inversión en vivienda pública accesible y gestionada.

Además, Del Vigo ha incidido en la necesidad de mejorar la calidad del empleo en la región, destacando que es necesario que "se eleve la calidad" del empleo castellanomanchego.

"El valor añadido de nuestros empleos es muy bajo", ha advertido el gerente de EAPN Castilla-La Mancha, apuntando como una de las cuestiones clave a la atracción "empleos para mucha gente, pero además cualificados". En este sentido, también ha destacado la necesidad de impulsar políticas de formación.

Asimismo, la Red ha reclamado una red pública que prevenga y actúe sobre las sistuaciones de mayor vulnerabilidad para evitar que se agraven o cronifiquen.

En el ámbito positivo, la EAPN Castilla-La Mancha ha destacado la aprobación por parte de la Administración regional de la II Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social de Castilla-La Mancha 2025-2030, impulsada por la Consejería de Bienestar Social.

"Si algo debemos aplaudir de esta segunda estrategia es la participación de todas las administraciones", ha destacado Mar González, subrayando que es una cuestión que no puede abordar de forma exclusiva desde el ámbito asistencial y servicios sociales. Así, ha destacado que las "118 medidas" que contempla, son transversales en distintas áreas y administraciones.

González ha concluido manifestando su deseo de que esta segunda estrategia cumpla sus objetivos de "reducir ese 34% al 30%" de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en Castilla-La Mancha en el año 2030, aunque ha advertido que los objetivos de la Red son más ambiciosos.

La presidenta de EAPN Castilla-La Mancha ha concluido planteando la necesidad de "visibilización" del problema de la exclusión social y la pobreza, advirtiendo que "el dato de crecimiento económico, en muchas ocasiones no coincide con la reducción de la pobreza".