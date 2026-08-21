El eclipse solar dispara el gasto de los turistas extranjeros en Guadalajara, según un análisis de BBVA Research

Eclipse - BBVA RESEARCH

MADRID/GUADALAJARA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las compras presenciales de turistas extranjeros crecieron un 25,7% interanual entre el 10 y el 16 de agosto en las provincias españolas donde el eclipse solar del 12 de agosto alcanzó una cobertura del 100% en la mayor parte de su territorio, casi 12 puntos porcentuales más que el alza del gasto de este colectivo en el resto de España, según un análisis de BBVA Research basado en compras con tarjetas de entidades extranjeras en terminales punto de venta (TPV) de BBVA.

En concreto, en el conjunto de España, el gasto presencial de los visitantes extranjeros aumentó un 13,8% interanual durante esa semana, alrededor de tres puntos porcentuales más que en las dos semanas anteriores.

En las provincias con una cobertura de entre el 99% y el 100% del eclipse también se produjo un aumento del gasto por encima de la media nacional, en este caso del 18,5%, entre seis y siete puntos porcentuales más que los periodos previos.

Asimismo, en los territorios donde el eclipse tuvo una cobertura de entre el 95% y el 98%, el crecimiento del gasto extranjero fue del 11,9%, algo por debajo de la media nacional, mientras que en aquellos con una cobertura de entre el 80% y el 94% alcanzó el 5,7%. Ambos incrementos se situaron por debajo de los registrados en las dos semanas anteriores. Por su parte, en las zonas con una cobertura inferior al 80%, el gasto aumentó un 7,3% interanual, en línea con los dos periodos anteriores.

SORIA, LA RIOJA Y ASTURIAS, A LA CABEZA

Por provincias, Soria encabezó el crecimiento del gasto extranjero durante la semana del eclipse, con un aumento del 220,1% interanual, seguida de La Rioja (+106,2%), Asturias (+88,7%), Segovia (+83,1%), Teruel (+79%), León (+78,3%) y Zaragoza (+77,6%).

Soria registró además una aceleración de 186 puntos porcentuales respecto a la semana inmediatamente anterior, mientras que en La Rioja fue de 82 puntos. También destacaron Guadalajara (+66,2 puntos), Teruel (+64,9), Segovia (+64,6), León (+63,9) y Zaragoza (+62,8).

Los datos apuntan a una concentración del gasto extranjero en algunos de los principales destinos de observación del eclipse, frente a una evolución más contenida en las zonas donde el fenómeno tuvo menor cobertura.

En cambio, el gasto presencial realizado por clientes de BBVA fuera de su provincia de residencia habitual, utilizado como aproximación al turismo nacional, no registró un impulso diferencial durante la semana del eclipse. Las compras presenciales descendieron en casi todos los grupos de provincias entre el 10 y el 16 de agosto respecto al mismo periodo del año anterior, una evolución que puede estar condicionada por un efecto calendario, ya que en 2026 el festivo del 15 de agosto no generó el mismo puente que en 2025.

En conjunto, BBVA Research señala que el eclipse solar actuó como un factor de atracción turística internacional hacia las provincias españolas con mayor visibilidad del fenómeno.