Ecologistas en Acción presenta alegaciones a Reglamento de Caza de C-LM, que "empeora" el contenido del que anuló TSJCM

TOLEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha presentado alegaciones al borrador del texto del Decreto sobre el Reglamento de la Caza de la región, al considerar que "empeora" el contenido del que anuló el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), tras la demanda de la organización ecologistas, "al incorporar medidas contrarias a la legislación estatal básica y otras que supone un riesgo grave para la salud y seguridad de las personas".

En un comunicado, la organización señala que el borrador "merece una profunda crítica desde diversos puntos de vista, tanto en la forma de su tramitación como especialmente por su contenido", por lo cual han presentado alegaciones y han ¡solicitado su retirada para que sea objeto de un debate plural.

En cuanto a la forma, Ecologistas denuncia que en su primer trámite el decreto saliera a participación pública en verano, "intentando ocultar la iniciativa a la opinión pública". Ahora, cuando se encuentra en información pública, el Gobierno solo ha dado 20 días para alegar, "reuniendo a la vez y de forma precipitada a los consejos provinciales de caza y al consejo regional, que lo hará el próximo martes día 21".

"El Gobierno regional no ha querido convocar otros órganos de participación que no fueran estos ya que en ellos hay mayoría de organizaciones pro-cinegéticas y miembros de la administración, y solo hay una presencia testimonial de organizaciones diferentes, como las ambientales, con un representante, y la científica, con otro", según la organización.

A su juicio, de esta forma, el Gobierno regional "se asegura el informe favorable de este órgano opacando cualquier debate con los múltiples sectores que se pueden ver afectados por esta norma".

En cuanto a su contenido, el nuevo texto de reglamento, "lejos de corregir los errores del anterior, incorpora nuevas medidas que redundan en ofrecer privilegios al sector de la caza en detrimento del resto de la ciudadanía y de las actividades en el medio rural". Así, permite a los titulares cinegéticos cazar en vías públicas y pecuarias e incorpora una prórroga adicional de tres años para usar la munición de plomo en zonas cinegéticas de gestión pública.

Según la organización, este reglamento profundiza en la intensificación de la caza y en el perjuicio que ocasiona en el medio ambiente, en las especies y en los espacios naturales, singularmente los protegidos, en el desarrollo rural y en las actividades que se desarrollan en el medio natural, tales como educativas, deportivas, recreativas o turísticas y pone en riesgo la salud, la seguridad de las personas y el bienestar animal.

Las alegaciones abarcan cuestiones como la custodia de la riqueza genética de las especies autóctonas, la reducción del número de especies cazables, la restricción de modalidades de caza especialmente dañinas o sanguinarias, la prohibición de las sueltas y tiradas, la declaración de una periodo mínimo de parada biológica por coto de ocho meses, la exclusión de los animales domésticos de la normativa cinegética y que no se facilite a cazadores hacer controles en espacios protegidos como los parques nacionales.

También, que se prohíban los métodos de control de población basados en el uso de lazos y cajas trampa, que se prohíba la munición de plomo porque hay alternativas, que se limite la caza a personas menores de edad, que se implanten medidas de bienestar animal en el empleo de animales para la caza, que no se permita la caza en vías públicas y pecuarias y que se tomen medidas adicionales para evitar riegos a la seguridad de las personas no cazadoras.